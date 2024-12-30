مقدمة النشرة المسائية 30-12-2024

يتهادى العامُ في ساعاتِه الاخيرة مسلِّماً الفراغَ للفراغ, لكنَّ الالفينِ واربعةً وعشرين تزوِّدُ الخامسةَ والعشرين ببضعِ علاماتٍ وإشارات تقودُ الى انهاء الشغور/ وتَفتتح السنةُ ايامَها بمواعيدَ زاخرة/ مرسومٌ لها أن تُضيءَ قصرَ بعبدا ليلَ التاسعِ من كانونَ الثاني اذا ما انتهتِ الزيارتانِ السعوديةُ والاميركيةُ الى لبنان باتفاقِ "اطار" على الرئيس/ وحتى الثالثِ من كانون فإنَّ التشاورَ الرئاسي هو مجردُ استطلاعٍ بالنيران وفحصِ مرشحين واخذِ عيّناتٍ واجراءِ مُحاكاةٍ عن قُرب لترشيح رئيسِ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع/ وهذه المحاكاةُ اختَبَرها النائب بيار بوعاصي في السعودية موفَداً من جعجع مستَبِقاً فيها زيارةَ وزيرِ الخارجية فيصل بن فرحان الى بيروت/ وبايفادِه وزيرَ الشؤون الاجتماعية السابق يكونُ رئيسُ حزبِ القوات قد اجرى تعديلاً في طاقِمِ الملاحةِ الجوية السياسية الى المملكة مستعِيناً بالصُّقور خلافاً لعصرِ " الملاحم " . ومعَ الزيارةِ الى الرياض تابَعَ جعجع لليوم الثالث حربَه على المنظومةِ التي اكتَشَفَ خلاياها النائمة/ معلِناً انها لا تزالُ موجودةً كخَفافيشِ الليل، تعملُ في الظلام، وتحاولُ في شتى السبلِ والطُّرق أنْ تجِدَ وسائلَ للحفاظ على مواقعِها في الدولة. ولكننا لهم بالمِرصاد ولن نَسمحَ لهم بالحِفاظ على أيِّ موقِعٍ في الدولة/ والمنهمكُ "بمطارِدة الخَفافيش" لم يَحسِمْ خِيارَه الرئاسي بعد، وما اذا كان سيهزِمُ المنظومةَ بمرشحٍ من حَوَاضِرِ البيت السياسي ام من الثُّكنةِ العسكرية، او انه سيقررُ شخصياً خَوضَ التجرِبةِ بعد ستٍّ واربعينَ محاولةً سابقة في العام 2014،/ واذا كانت معراب تَريَّثَت حتى حصولِها على نتائجِ الاستطلاع الرئاسي، فإنَّ حركةَ النواب السُّنة تراجَعَت خُطوةً الى الوراء بعد ظهور عوارضَ من الحساسيةِ السياسية للدَّورِ الذي لعِبَه النائب فيصل كرامي في ريادةِ التجمعِ الناشئ/ وبعدما كانت هذه النُّخبةُ النيابية قد جَمّعت حاصلاً يصعُبُ تجاوزُه في ايِّ انتخاباتٍ رئاسية فانها فَشلت في عقدِ اولِ اجتماعٍ لها كان مقررا اليوم. وبمُجملِ الصورةِ الانتخابية للعام المقبل فإنَّ احداً لم يتمكنْ من جمعِ الكسرِ النيابي/ ولاشيءَ مضموناً لجلسة التاسعِ من كانون / وظَهَرَ أنَّ كلَّ الايجابياتِ مبنيةٌ على التمنيات/ فبكركي تصلّي للرئيس.. عين التينة تتيَقَّنُ من الدُّخَانِ الأبيض .. وما عدا ذلك لا أحدَ يحسِمُ اليومَ التاسعَ المشهود.