مقدمة النشرة المسائية 25-02-2025

"بكل ثقة" وُضِعت حكومةُ نواف سلام أمام جَلَساتِ الثقة، وكان عليها الاستماعُ الى كلماتٍ وخِطاباتٍ ومواقفَ نيابيةٍ أبعدَ من ساحةِ النجمة، وبعضُها يعودُ رَيعُهُ مباشَرَةً إلى أولِ صُندوقةٍ انتخابيةٍ بلدية في أيارَ المقبل/ النوابُ هم أنفسُهم لم يتغيروا.. لكنهم طَلبوا من حكومةٍ ناشئة أنْ تقومَ بأدوارٍ تَقَاعسوا سَعادتُهُم عن إقرارِ قوانينِها/ فتَهاوَت على الحكومةِ الفَتِيّة بطولاتٌ وَهميةٌ نيابية مثلُ خُطةِ التعافي وتصفيرِ العجز وأُصولِ الدولة وهيكلةِ القطاع المصرفي والهيئاتِ الناظمة والتشكيلاتِ القضائية.. أما العَرضُ المفتوح الذي يُبكي المودِعين فهو بإدّعاء كلِّ نائبٍ حِرصَهُ الشديد على استرجاع أموالِ المودِعين/ فيما المجلسُ نفسُهُ أَحجَم عن إقرارِ الكابتال كونترول، ومَرَّرَ السِّريةَ المصرفية بإلتواءٍ نيابي، وأَهمَلَ مشاريعَ قوانين خُطةِ التعافي الاقتصادي المُرسَلةَ من الحكومة، وأَقَرَّ موازناتِ الماليةِ العامة من دون قَطْعِ حساب/ وتتوالى العروضاتُ النيابية في السياسة وبعضُها وَضَع لحكومةِ سلام سقفاً زمنياً لتسليمِ سلاحِ حزبِ الله/ وآخِرُ مُهلة لذلك ستكون ستةَ اشهرٍ على تقويم نائبِ القوات اللبنانية جورج عدوان/./ وتعهُدُ السلاحِ في يدِ الدولة تضَمَّنَه البيانُ الوَزاري لحكومة سلام الذي قال إنَّ الدولةَ تمتلكُ قرارَ الحربِ والسلم/ والتزَمَ سلام بحمايةِ حرياتِ اللبنانيّين وأمنِهم وحقوقِهم الأساسية وبإعادة الإعمار والتمويل بواسطةِ صُندوقٍ مخصّص واتخاذِ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانيةِ كافةً من الاحتلال الإسرائيلي وبسطِ سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً/ ووعَدَ بتعييناتٍ على معاييرِ الجدارةِ والكفاءة، وباستقلالِ القضاءِ العدلي والإداري والمالي وإصلاحِه وَفقَ أعلى المعاييرِ الدولية/ وبتفاوضٍ على برنامَجٍ جديد مع صُندوقِ النقد الدولي ومعالجةِ المديونيةِ العامة والتعثّرِ المالي/ ومن فوقِ البيانِ الوَزاري وكعُربونِ صَداقةٍ معَ العهد مَنَح حزبُ الله الثقةَ وبصوتِ النائب محمد رعد/ وهي من المراتِ النادرة التي تَمنحُ فيها كتلةُ الوفاء للمقاومة الثقةَ للحكومة/ وقال رعد إنَّ مشاركتَنا تنطوي على رسائلَ كثيرةٍ في مقدَّمِها التعبيرُ عن موقفِ شعبِنا الذي نمثلُه/ بأننا جادُّونَ وايجابيون في مُلاقاةِ العهد الرئاسي الجديد وحريصونَ على التعاون الى ابعدِ مدىً من اجل حِفظِ سيادة الوطن والنهوض بدولته/ اما ابرزُ حاجبي الثقة فكان تكتلَ النائب جبران باسيل الذي قال لسلام: نحن منحناكَ ثقتَنا عندما سمّيناك، ولولاها لما كنتَ اليومَ رئيساً للحكومة، ونحن ننزعُ عنك هذه الثقةَ اليومَ لأنّك لم تستأْهِلْها/ ولمّا سأل باسيل عما إذا كان سلام يريدُ استرجاعَ هذه الثقة أَومَأَ رئيسُ الحكومة بيده رافضاً "والله الغني عنها".