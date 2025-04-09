مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025

اسبوعُ السلاحِ المتحدّر من السُّلالة الايرانية يَخضع لنقاشٍ من بيروت الى سلطنة عمُان / سَبتُ التفاوضِ النووي بين اميركا وايران كَفَّ يدَ بنيامين نتنياهو عن الزِّناد وأَطلقَ فرصةً دبلوماسية/ اسوَدَّ لها وجهُ رئيسِ وزراء اسرائيل / فنتنياهو الذي تم استدعاؤه بسرعة الى البيت الأبيض تم إبلاغُه رسمياً بأنَّ الوقتَ الآنَ للتفاوض وليس للنار / ولذلك شَطَبَ مِلفَّ ايران من نقاشاتِ الكنيست غداً بعدما اصبح بيد ترامب حَصراً، وهو أَبلغَ أجهزتَه الأمنية بأنه لن يُطلِعَها على نتائجِ زيارتِه واشنطن، وسيبحثُ معها مِلفاتٍ تتعلقُ بالجبَهات في غزةَ ولبنانَ وسوريا/ وتركتِ الزيارة " وجوماً " في اسرائيل حيث تَشَفَّتِ الصحفُ الاسرائيلية من " بيبي " الذي كان آخِرَ مَن يَعلمُ بالمحادثاتِ المباشِرة معَ ايران / فجلسَ حائراً أمام الكاميرات، وابتَسم وامتصَّ الضَّرَباتِ بهدوء، لكنَّ الوضعيةَ كانت مُخجِلةً وحتى مَهِينَةً بالنسبة إليه، وعَكَست ضَعْفَه السياسيَّ وصعوبةَ تأثيرِه على سياسات ترامب/ولا يعني ذلك أنَّ التفاوضَ في عُمان محسومُ النتائج، إنما هو علامةٌ دبلوماسية تَغَلَّبَت على قرقعة طبولِ الحرب / واذا ما حَققت قَفزةً بالأحرف الأولى فإنَّ نتائجَها ستعُمُّ منطقةَ الشرقِ الاوسط وضِمناً لبنان الذي كَسَرَ رهبةَ الحديثِ عن السلاح.والحصريةُ في احتكاره ستنطلقُ من مجلس الوزراء / واليومَ قارَبَها رئيسُ الحكومة نواف سلام في زيارتِه بكركي، واعلن انه طَلب سريعا من الوزراء المعْنيين ولاسيما وزيرِ الدفاع أنْ يُفيدَنا عَمَّا التَزَمْنا به في البيان الوَزاري، وكيف نتقدمُ في بسط سلطةِ الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وحصرِ السلاح، وأوضح أن هذا الموضوعَ سيكونُ على جدول أعمالِ مجلسِ الوزراء قريباً. وربطاً بهذا المِلف أعرب مسؤولٌ كبير في حزب الله، لوَكالة رويترز، عن استعدادِ الحزب لمناقشة مستقبلِ سلاحِه مع الرئيس جوزاف عون في سياق استراتيجيةِ دفاعٍ وطني/ لكنَّ هذا يتوقَّفُ على انسحاب إسرائيل من خمسِ قِممِ تلالٍ في جنوب لبنان/ ووقَفِ عدوانِها على اللبنانيين//وأفاد مَصْدرانِ مُطَّلِعانِ على تفكير الحزب / بأنه يدرسُ فكرةَ تسليمِ أسلحتِه الثقيلة شماليَّ الليطاني، بما في ذلك الطائراتُ المسيَّرة والصواريخُ المضادةُ للدبابات، إلى الجيش./ وبَحثاً عن سلاحٍ في المرفأ قام وزيرُ الاشغال العامة والنقل فايز رسامني بجولة تفقدية بعد شائعات تهريب جازما ان الأمنَ ممسوكٌ بيدٍ من حديد واشار الى انه تواصَلَ معَ جميعِ الجهاتِ المعْنية، من الجمارك إلى الأمن العام، إلى مخابرات الجيش، إلى إدارة المرفأ، ولم يحصُلْ على أيِّ إثباتاتٍ تدعمُ ما تمّ تداولُه، داعياً مَن لديه أدلةٌ إلى تقديمها. أمّا الدليلُ على السلاح فهو الكلامُ الدبلوماسي الذي أعلنه وزيرُ الثقافة غسان سلامة عبر الجديد، وقال فيه إنَّ علينا إعادةَ النظرِ بمفهوم سحبِ السلاح/ وإنَّ آليةَ تسليمِ سلاحِ "حزبِ الله" بعمليةِ إعادةِ إعمارٍ ضخمة تشمُلُ البُنيةَ التحتية وتحتاجُ إلى زمنٍ طويل يتجاوزُ عُمْرَ الحكومةِ نفسِها./ وبهذا الكلام وَضَعتِ القواتُ اللبنانية الوزير سلامة على المِقصلةِ السياسية، وطالب النائب جورج عدوان رئيسَ الحكومة بتدبيرٍ سريع في حق الوزير لأنه يخالِفُ البيانَ الوَزاري والقراراتِ الدولية، وإنْ لم يتمَّ فنحن كتكتلِ "الجمهورية القوية" قد نَطرحُ الثقةَ به/ وهي بورصةٌ سياسية تطالُ الوزيرين سلامة وطارق متري منذ تشكيل الحكومة لكنَّ الوزراءَ يَنالونَ الثقةَ من مجلسِ النواب الجهةِ المخوَّلَةِ سحبُها . وفي خبرٍ عن بورصةٍ ماليةٍ اكثرَ اهميةً من السجالات السياسية .. وَضع بدر الخُرافي بورصةَ بيروتَ اليوم في التداول وقيدَ البحث ،"زينُ الاتصالات " ابنُ عائلةِ الخُرافي الكويتيةِ العريقة بالاستثماراتِ والمكلف برئاسة بورصة الكويت قام بزيارةٍ رسميةٍ ذاتِ طابِعٍ اقتصاديٍّ واستثماري في بيروت، فاجتمع نائبُ رئيسِ مجلس الإدارة والرئيسُ التنفيذي لمجموعة "زين" للاتّصالات الى رئيسِ الجمهورية جوزاف عون/ ورئيسِ الحكومة نواف سلام وعددٍ من الوزراء . واعتبر بدر الخرافي أن العهدَ الجديد أعاد الثقةَ بقدرة لبنان على النهوض / طارحاً على لبنان اعادةَ هيكلة بورصتِه المهترئة والتي ذابت سابقاً في مطاحنِ المصارفِ واسواقِ راسِ المالِ والدولةِ العميقة .