مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

اتَّخَذَ السلاحُ وضعيةَ الاستعدادِ والتأهب للنقاش مفتَتِحاً التعاملاتِ بإزالة الصُّوَرِ الحزبية عن طريق المطار معَ رفعِ شعارات: عهدٌ جديد للبنان والابقاءِ في الخلفية على لافتة: شكرا يا اشرفَ الناس/ والمطارُ بحَرَمِه الداخلي وطريقِه كبوابةٍ للمدينة خَضَع ايضا لشروطِ الاصلاحات التي تحفِّزُ على الاستثمار وعودةِ السُّوَّاحِ العرب وذلك بالتزامُنِ معَ اطلاقِ ورشةِ الهيكليةِ العسكرية وجديدُها كلامٌ لافت لرئيسِ الجمهورية اعلن فيه انَّ حزبَ الله// ابدى الكثيرَ من الليونةِ والمرونةِ في مسألة التعاونِ وَفقَ خُطةٍ زمنيةٍ معينة، وقال عون إنه متفائلٌ بأنَّ الإيجابيةَ لدى الحزب يجبُ أن تقابَلَ بإيجابيةٍ ايضاً وبتفهمٍ للواقع الجديد الذي يعيشُه البلد/ وعند هذه الطريق لاقاهُ حزبُ الله فاعلن عبر مؤتمرٍ صُحفي للنائب حسن فضل الله أنَّ المخاطرَ المُحْدِقةَ ببلدِنا تتطلَّبُ أعلى درجاتِ تحمُّلِ المسؤولية الوطنية،/ والعملَ على استجماعِ عناصرِ القوَّةِ والاستفادةِ منها في اطار استراتيجيةِ دفاعٍ وطني يتمُّ التوافقُ عليها في حوارٍ بين الحريصينَ على مستقبل بلدِهم،/ واذ اكد انَّ الاساسَ هو استمرارُ الاحتلالِ والاعتداءاتُ الاسرائيلية قال إننا نُلاقي كلَّ الدَّعَواتِ الحريصةِ والصادقةِ بيدٍ ممدودة وعقلٍ منفتح، ومن اولوياتِنا الحفاظُ على لبنانَ محرَّرًا ومَحْمِيًّا وقويًّا، وحمايةُ انجازاتِ مقاومتِه// وأمامَ هذا التلاقي كان وزيرُ الخارجية يوسف رجي يكشِفُ بوضوحٍ عن تبلّغِ لبنانَ ألَّا إعادةَ إعمارٍ ولا مساعداتِ دوليةً قبلَ حَصريةِ السلاح شمالَ الليطاني وجنوبَه// وبين جنوبِ النهر وعلى ريف شَمالِه كان الجيشُ اللبناني يبدأُ آلياتِ التنفيذ، اذ تكشِفُ معلوماتُ الجديد أنَّ الجيشَ دخلَ منذ مطلَعِ الاسبوعِ الحالي الى عددٍ من المعسكرات الاضافية التي لم يسلِّمْها الحزبُ سابقاً، وهي تقعُ على ضِفافِ نهر الليطاني من جهةِ شَمالِه، وتحدثتِ المصادرُ عن قُرب الانتهاءِ من تفكيكِ البُنيةِ العسكرية عند جنوبيِّ النهر/ لكنَّ هذا الجَهدَ الاستثنائي الذي يقومُ به الجيش لا يبدو منظوراً لدى اسرائيل التي تستمرُّ في خروقاتِها ليلَ نهارَ فتَقصِفُ وتُنذِرُ وتدعو للإخلاءِ وتُرعِبُ السكانَ في ليلٍ عاد بارداً// وعلى صيفٍ سياسيٍّ حار/ وبعد طلبِ تدابيرَ بحقِّه من القواتِ اللبنانية والإنذارِ بسحبِ الثقة جَلَسَ وزيرُ الثقافة غسان سلامة اليومَ "في حِمَى" النائبة ستريدا جعجع وتحتَ فَيْءِ مِهرجانات الأرز// ضروراتٌ فنيةٌ سياحية أَباحتِ المَحظوراتِ السياسيةَ فاجتمعتِ الثقةُ واللاثقة تحت عنوان رجعنا يا لبنان/ وتمَّ وقفُ اطلاقِ النار الذي اندلعَ على ازمةِ السلاح والإعمار. وعلى رقصة فِرقة مياس.. وصوت وائل كفوري في تموز أَنهتِ القواتُ المعركةَ على سلامة وفق قواعدِ اشتباك الكفوري الشهيرة "كلنا بننجر".