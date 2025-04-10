الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

2025-04-10 | 13:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

اتَّخَذَ السلاحُ وضعيةَ الاستعدادِ والتأهب للنقاش مفتَتِحاً التعاملاتِ بإزالة الصُّوَرِ الحزبية عن طريق المطار معَ رفعِ شعارات: عهدٌ جديد للبنان والابقاءِ في الخلفية على لافتة: شكرا يا اشرفَ الناس/ والمطارُ بحَرَمِه الداخلي وطريقِه كبوابةٍ للمدينة خَضَع ايضا لشروطِ الاصلاحات التي تحفِّزُ على الاستثمار وعودةِ السُّوَّاحِ العرب وذلك بالتزامُنِ معَ اطلاقِ ورشةِ الهيكليةِ العسكرية وجديدُها كلامٌ لافت لرئيسِ الجمهورية اعلن فيه انَّ حزبَ الله// ابدى الكثيرَ من الليونةِ والمرونةِ في مسألة التعاونِ وَفقَ خُطةٍ زمنيةٍ معينة، وقال عون إنه متفائلٌ بأنَّ الإيجابيةَ لدى الحزب يجبُ أن تقابَلَ بإيجابيةٍ ايضاً وبتفهمٍ للواقع الجديد الذي يعيشُه البلد/ وعند هذه الطريق لاقاهُ حزبُ الله فاعلن عبر مؤتمرٍ صُحفي للنائب حسن فضل الله أنَّ المخاطرَ المُحْدِقةَ ببلدِنا تتطلَّبُ أعلى درجاتِ تحمُّلِ المسؤولية الوطنية،/ والعملَ على استجماعِ عناصرِ القوَّةِ والاستفادةِ منها في اطار استراتيجيةِ دفاعٍ وطني يتمُّ التوافقُ عليها في حوارٍ بين الحريصينَ على مستقبل بلدِهم،/ واذ اكد انَّ الاساسَ هو استمرارُ الاحتلالِ والاعتداءاتُ الاسرائيلية قال إننا نُلاقي كلَّ الدَّعَواتِ الحريصةِ والصادقةِ بيدٍ ممدودة وعقلٍ منفتح، ومن اولوياتِنا الحفاظُ على لبنانَ محرَّرًا ومَحْمِيًّا وقويًّا، وحمايةُ انجازاتِ مقاومتِه// وأمامَ هذا التلاقي كان وزيرُ الخارجية يوسف رجي يكشِفُ بوضوحٍ عن تبلّغِ لبنانَ ألَّا إعادةَ إعمارٍ ولا مساعداتِ دوليةً قبلَ حَصريةِ السلاح شمالَ الليطاني وجنوبَه// وبين جنوبِ النهر وعلى ريف شَمالِه كان الجيشُ اللبناني يبدأُ آلياتِ التنفيذ، اذ تكشِفُ معلوماتُ الجديد أنَّ الجيشَ دخلَ منذ مطلَعِ الاسبوعِ الحالي الى عددٍ من المعسكرات الاضافية التي لم يسلِّمْها الحزبُ سابقاً، وهي تقعُ على ضِفافِ نهر الليطاني من جهةِ شَمالِه، وتحدثتِ المصادرُ عن قُرب الانتهاءِ من تفكيكِ البُنيةِ العسكرية عند جنوبيِّ النهر/ لكنَّ هذا الجَهدَ الاستثنائي الذي يقومُ به الجيش لا يبدو منظوراً لدى اسرائيل التي تستمرُّ في خروقاتِها ليلَ نهارَ فتَقصِفُ وتُنذِرُ وتدعو للإخلاءِ وتُرعِبُ السكانَ في ليلٍ عاد بارداً// وعلى صيفٍ سياسيٍّ حار/ وبعد طلبِ تدابيرَ بحقِّه من القواتِ اللبنانية والإنذارِ بسحبِ الثقة جَلَسَ وزيرُ الثقافة غسان سلامة اليومَ "في حِمَى" النائبة ستريدا جعجع وتحتَ فَيْءِ مِهرجانات الأرز// ضروراتٌ فنيةٌ سياحية أَباحتِ المَحظوراتِ السياسيةَ فاجتمعتِ الثقةُ واللاثقة تحت عنوان رجعنا يا لبنان/ وتمَّ وقفُ اطلاقِ النار الذي اندلعَ على ازمةِ السلاح والإعمار. وعلى رقصة فِرقة مياس.. وصوت وائل كفوري في تموز أَنهتِ القواتُ المعركةَ على سلامة وفق قواعدِ اشتباك الكفوري الشهيرة "كلنا بننجر".
مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

10-04-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025