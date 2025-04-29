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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2025

2025-04-29 | 13:14
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مقدمة النشرة المسائية 29-04-2025

نجا حادثُ السير من بنيامين نتنياهو في القدس، وتابعَ موكِبُ رئيسِ وزراء اسرائيل سَيرَه الناريَّ داهِساً الآمالَ التي ظَهَرت أخيراً في مفاوضاتِ غزة، ومهدِّداً أمنَ لبنانَ بالغاراتِ المفتوحة/ وأَبقى نتنياهو على الجبهةِ عُرضةً لكلِّ الاحتمالاتِ من الجنوب الى الضاحية حاصلاً فيها على تأشيرةٍ اميركية تَضمَنُ لهُ العبورَ بلا مُساءلة/ وتَغِيبُ لجنةُ الإشرافِ التي يرأَسُها أميركيٌّ ثم تعودُ في زيارةٍ يودِّعُ فيها جاسبر جيفرز المَيدانَ اللبناني على أنْ يخلِفَه ضابطٌ اميركيٌّ جديد وُصِفَ بأنّهُ أكثرُ تشدُّداً/ وقُبَيل جولة جيفرز على المسؤولين غداً/ أَبلَغَ رئيسُ الجمهورية وفداً من الباحثينَ الاميركيين بأنَّ من مصلحة الولاياتِ المتحدة ان يبقى لبنان مستقِراً وآمِناً، وعليها أنْ تساعدَهُ لتحقيقِ ذلك/ وأشار الرئيس جوزاف عون الى حاجةِ الجيش والقوى المسلحة للمساعدةِ العاجلة لتتمكنَ الوِحداتُ العسكرية من تحمُّلِ مسؤولياتِها في حِفظ الامنِ والاستقرار في البلاد، وقال إنَّ الجيشَ يقومُ بواجباتِه كاملةً في منطقة جنوبِ الليطاني ويطبِّقُ القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يُعيقُ استكمالَ انتشارِه حتى الحدود هو استمرارُ الاحتلالِ الاسرائيلي لخمسِ تلالٍ لا اهميةَ استراتيجية لها/ ويغادرُ رئيسُ الجمهورية غداً الى أبو ظبي لتلبيةِ دعوةِ رئيسِ دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارةٍ ليومين يُجري خلالَها محادثاتٍ معَ نظيرِه الإماراتي وعددٍ من المسؤولين/ وبتقييمٍ قَطري للأداءِ الرسمي اللبناني فإنَّ الأمورَ تسيرُ في الاتجاه الصحيح تِبعاً لما أَورَده وزيرُ الدولة في وَزارةِ الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وقال إنَّ على اسرائيل أن تتوقفَ عن قصفِ الجنوب لتمكينِ الحكومةِ اللبنانية من القيامِ بدورها/ نجح لبنان في الفحصِ العربي، وسَقط في امتحانِ القوات اللبنانية، ولفتت مواقفُ للنائب غسان حاصباني مَنَحَتِ التبريراتِ لاسرائيلَ في العدوان على لبنان/ وقال حاصباني للجديد إنَّ اسرائيلَ لم تَضرِبِ السياحةَ في لبنان إنما أهدافاً لحزبِ الله، واعتبر انَّ وجودَ السلاح يبرِّرُ الخروقات. ويعتزمُ لبنان إزاءَ التصعيدِ الاسرائيلي بحْثَ الخِياراتِ والانتشارِ  العسكري  في اجتماع المجلسِ الاعلى للدفاع يومَ الجُمُعة كما كَشفت مصادرُ الجديد، على انْ تطلُبَ الحكومةُ تعزيزَ الجيشَ ودعمَه بالسلاح/ لكنَّ اسرائيل من جهتها تنشرُ الانباءَ عن يدِها المُطْلَقة في لبنان وهذه اليدُ قد تصبحُ مفرِطَة كلما تَقدَّمتِ المفاوضاتُ الايرانيةُ الاميركية. وبحَسَبِ هيئة البثِّ الاسرائيلية نقلا عن مصادرَ امنية فإنَّ المستوى السياسي في اسرائيل قد تم ابلاغُه  بأنَّ احتمالَ  نجاحِ المفاوضاتِ النووية اكبرُ من احتمالِ فشلِها.
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2025

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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

29-04-2025

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