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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

2025-05-08 | 13:28
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مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

مَدخَنةُ الفاتيكان وحدَها.. بدُخانٍ ابيض/ وسَطَ دُخَانِ العالَمِ الاسودِ بالحروب العسكريةِ والتجارية// تَصَاعَدَ ابيضُ روما.. إيذاناً باعلانِ  اسمِ الحَبْرِ الاعظم الذي سيَخلِفُ الراحلَ البابا فرنسيس/ وبانتظار الكشفِ عن شخصيةِ سيدِ الايمانِ الابيض.. فانَّ ساحةَ الاحتفالاتِ عَمَّت روما وساحةَ القِديس بطرس// وفي بقيةِ دُخانِ العالم: ترسيمُ حدودٍ حكوميةٍ بقاعاً.. وخَرقٌ اسرائيليٌّ للحدودِ جنوباً/ وما بينَ الحَدَّيْنِ تترقَّبُ المنطقةُ العَربية زيارةَ الرئيسِ الاميركي دونالد ترامب مُنطلِقاً من السعودية حيث سيكشِفُ عن خزائنِه التي وَعد بها الشرقَ الاوسط/ ووَفقَ التقديراتِ فإنَّ اوراقَ الخزينةِ الاميركية تحملُ عنوانَيْنِ متوازيَين: حلُّ الدولتَين مقابلَ تطبيعِ العلاقات/ ولن تَهضُمَ المملكةُ العربيةُ السعودية ايَّ طرحٍ للسلام والتطبيع ما لم يأتِ مقروناً بالحل الفلسطيني، وهو ما تطالِبُ به منذ اعلانِ المبادرةِ العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، واذا كانت اسرائيل بكل مؤسساتِها ترفضُ حلَّ الدولتين، فإنَّ الولاياتِ المتحدة ستُقدِّمُ نفسَها ضامِناً وراعياً/ والضمانةُ الاميركية يُتوقَّعُ انْ تَنسحِبَ على اتفاقِ وقف اطلاقِ النار معَ لبنان والذي دمَّرته اسرائيل اليومَ بغاراتٍ هِيستيرية في الجنوب/ وزَعمتِ القناة ١٢ الإسرائيلية بأنّ سلاحَ الجو شنَّ غاراتٍ على هدفٍ مهم لحزبِ الله في جنوب لبنان/ واستَهدفتِ الغاراتُ التلالَ والمرتفعاتِ الحِرجيةَ في كفرتِبنيت والنبطية الفوقا/ وبدا انَّ الغاراتِ الاسرائيليةَ العنيفةَ جنوباً ومن دون ذرائعَ عسكريةٍ ومعها التصعيدُ في غزةَ والاتفاقُ معَ اليمن، انما يستهدف فيها بنيامين نتنياهو تنفيذَ غاراتٍ وهميةٍ على زيارةِ ترامب الذي وَفقَ صحيفة "يسرائيل هيوم" يشعرُ بخيبةِ أملٍ من رئيسِ الوزراء الإسرائيلي، ويعتزمُ اتخاذَ خُطواتٍ وتحركاتٍ في الشرق الأوسط من دون التنسيقِ معه// اما لبنانياً فإن اميركا تسعى الى تحقيق انجازاتٍ محلية عسكريا واقتصاديا لتجنُّبِ الضغطِ الاسرائيلي بالنار، وبرزَ كلامُ نائبةِ المبعوث الرئاسي الاميركي مورغان اورتاغوس الى اللبنانيين والذي نَصحت فيه بالإسراع في تنفيذ ما هو مطلوبٌ ضِمن مُهلةٍ زمنية معقولة/ للاستفادة من الزخَمِ الأميركي الداعم.
مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

08-05-2025

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