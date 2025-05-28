الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-05-2025

2025-05-28 | 13:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 28-05-2025

رَفعُ الغِطاءِ الصِّحي أُمَمِياً عن النازحين السوريين في لبنان/ وعلى ألمَه وأوجاعِه/ فإنه يَضعُ المجتمعَ الدولي أمام مسؤولياتِه في الدفع نحو عودةِ النازحين إلى سوريا التي تتماثَلُ للشِّفاء// لا أسبابَ موجِبةً للبقاءِ على زمن تلمُّسِ المدنِ السورية طريقَ الحريرِ الدولي ورفعِ العقوبات وحُكمِ ادارةٍ جديدة باتت تفاوِضُ إسرائيل ولن يكونَ صعباً عليها استرجاعُ أبنائها من الشَّتَات/ وبعد أربعةَ عشَرَ عاماً من الاستشفاء الصِّحي والسياسي والاجتماعي في الربوع اللبنانية تبلَّغَ وزيرُ الصِحة ركان ناصر الدين من المفوضيةِ السامية لشؤون اللاجئين بوقفِ تغطيةِ استشفاءِ النازحين ابتداءً من شهر تِشرينَ الثاني نوفمبر المقبل بسبب محدوديةِ التمويلِ المقَدَّم من الدول المانحة// لبنان الذي لا يزالُ على فِراشِ المرضِ اقتصادياً ومالياً فإنَّ قُدرتَه على المعالجةِ صِفر ما يحفِّزُ على تسريعِ الحل ليستطيعَ هذا البلدُ الخروجَ من غرفة الإنعاش/ وتُطْبِقُ اسرائيل بدورها على الحلِّ الأمني معَ اعتداءاتٍ يومية وصلتِ اليومَ الى بلدة العباسية بعد ياطر التي شَهِدت على إشكالٍ بين السكان وقواتِ اليونفيل عمِلَ الجيشُ اللبناني على تسويتِه/ واذ أصبحتِ الإشكالياتُ معَ قواتِ الطوارئ أيضاً شبهَ يوميةٍ وتتمُّ معالجتُها في أرضها، فإنَّ الإشكالياتِ السياسيةَ بين حزبِ الله وانصارِه مع رئيسِ الحكومة نواف سلام تحوَّلَت الى استفزازٍ لرئيسٍ لم يَقُلْ شيئاً خارجاً عن الكتاب/ فمطالبتُه بحصريةِ السلاح ومعارضتُه تصديرَ الثورةِ الايرانية وحديثُه عن مشروع الدولةِ اللبنانية  الذي يقومُ على التحرر من ثُنائيةِ السلاح/ كلُّها مفرداتٌ ومصطلحاتٌ ومواقفُ يحملُها الدستورُ اللبناني ووثيقةُ الوفاقِ الوطني في الطائف والبيانُ الوَزاري وخِطابُ القسم الذي وافَقَ عليه حزبُ الله/ فما الغَرابةُ في مواقفِ سلام اليوم/ ولماذا يُنصَبُ العَداءُ لسلام من الحزبِ وبيئةِ المقاومة، ويصبحُ وُدُّ النائب محمد رعد على شَفير الهاوية في الوقت الذي يتغزل فيه الحزبُ بمسارِ الرئيس جوزاف عون الناطقِ بالمفاهيمِ نفسِها// قد لا يغلِّفُ نواف سلام عباراتِه ومواقفَه بدبلوماسيةِ الاسترضاء، وهو ليس من مدارسِ دهنِ الطِّلاءِ على تصريحاتِه، وقد يقولُ كلماتِه بعَفَوية الأمرِ الواقع وله انطباعاتُه الخاصة، وهذا لا يخوِّلُ الآخَرينَ التجييشَ ضِدَّه واتهامَه بالصهيَنة وَوَضْعَه تحت مِجهرِ الانتقاداتِ الحادة او الشروطِ المستحيلة/ وبين هذه الشروط واحدةٌ من وزنِ طائرات F-35 ومنظوماتِ ثاد التي تَواضَعَ المفتي الشيخ احمد قبلان وطلبَها من رئيس الحكومة مَهراً لمناقشة مِلفِّ سلاحِ المقاومة  منتقداً مواقفَ سلام التي قال إنها استفزازية/ والاستفزازُ هنا يقع في قلب تصريحِ المفتي الذي يَضرِبُ في كل مرةٍ من مِنصاتٍ متفجرة في بلدٍ لا يزال مُزنَّرا بالتفجيرِ والتهديد الاسرائيلي/ وليس اخرُ التهديداتِ ما اعلنه رئيسُ اركان جيشِ الاحتلال ايال زامير من المنطقة الشمالية قائلاً إنَّ المواجهةَ معَ حزبِ الله لم تنتهِ وسنواصلُ العملَ من اجل ازالةِ تهديداتِه قبل تبلوُرِها/ فهل نريدُ اليومَ رصَّ موقف لبنان واحد لوقف الاعتداءات الاسرائيلية ام انَّ حربَنا الفرعية هي مع نواف سلام؟
مقدمة النشرة المسائية 28-05-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

28-05-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 27-05-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025