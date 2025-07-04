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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 04-07-2025

2025-07-04 | 13:07
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مقدمة النشرة المسائية 04-07-2025

لبنان بين فَكَّيْ كمَّاشة// عصا وجزرةُ برّاك.. وضِيقُ فُرصِ بن فرحان/ وبينَهما اعتمادُ حزبِ الله سلاحَ "الإشارة"،// على هذه المعادلةِ رَسَت مرحلةُ ما قبلَ مجيءِ المبعوثِ الأميركي/ وعلى أيامِها القليلةِ المتبقية حَراكٌ تمهيدي قاده السعودي/ وجاء مُتَمِّماً للِقاءِ الرياض الشهرَ الفائت بين الرجلين// الاندفاعةُ السعودية نحو لبنان على متنِ الرسائلِ المباشِرة/ شَكلت عاملَ ضغطٍ إضافي للوصولِ بالمِلف اللبناني إلى خواتيمِه المرجوّة/ وعليها عَقد الأمير يزيد بن فرحان لقاءَينِ معَ رئيسِ مجلس النواب نبيه بري/ وسلسلةَ لقاءاتٍ مكوكية ضمَّت قياداتٍ سياسيةً ونيابية/ وفي محصِّلةِ اللقاءاتِ أنَّ الموفدَ السعودي لم يأتِ للاستماع/ بل ليقولَ بصريحِ العِبارة إنَّ المرحلةَ المقبلة لا تَحتملُ المراوَغة، والفرصةَ المتبقية ضيِّقة// وما نقلته مصادرُ مطلعة على تلك اللقاءات/ أنَّ دعوةَ الجانبِ السعودي واضحةٌ لجهة قيامِ الدولة اللبنانية بخُطواتٍ عملية/ معَ التشديدِ على أنَّ التصعيدَ سيكونُ بديلَ التسوية/ وأمام هذينِ الخِيارين تضيفُ المصادرُ أنَّ الأميركيَّ سيَرفَعُ يدَه عن المِلف، والخَطَرَ سيَطالُ الجميع// في المقابل برزَ سيناريو مَبنيٌّ على مُعطياتٍ جِدية وإشاراتٍ إيجابيةٍ بثَّها حزبُ الله على موجةِ المحادثاتِ المتعلقة بالورقة الأميركية/ وفي هذا الإطار نَقلت رويترز عن مصادرَ أنَّ حزبَ الله يدرسُ تسليمَ بعضِ الأسلحةِ ولاسيما الصواريخِ والطائراتِ المسيّرة التي تُعتبر أكبرَ تهديدٍ لإسرائيل، بشرط انسحابِها من الجنوب ووقفِ هجَماتها/ وأضافتِ المصادرُ أن حزبَ الله خلُصَ إلى أن تَرْسَانةَ الأسلحةِ التي جمَعَها لردع إسرائيل ومنعِها من مهاجمة لبنان أصبحت عِبئاً وأنَّ الحزب "ليس انتحارياً"،// خُطوةُ حزبِ الله إلى الأمام، قابَلَتها مصادرُ مقربة من الحزب أكدت للجديد أنَّ انفتاحَه على النقاش لا يعني الاستسلام/ إنما مقدمةٌ لاستحصاله على ضَماناتٍ أميركيةٍ جِدية في أكثرَ من مِلف// وفي محَصِّلةِ أجواءِ اليوم/ فإنَّ كَفَّةَ التفاؤلِ رَجَحَت على خلفية حركةِ اتصالاتٍ مكثفة شهِدتها الساعاتُ القليلةُ الماضية/ وفي مقدمتِها مِروحةُ اللقاءاتِ السعودية اللبنانية/ وإشاراتُ حزبِ الله الإيجابيةُ/  وإنْ لم تأخذِ الطابِعَ الرسميَّ بعدُ إلَّا أنها أُحِيطت بضَماناتٍ عربيةٍ ودولية/ جرى ترسيمُها عند الحدودِ الشرقية والشماليةِ تحت عنوان " ممنوعٌ العبور" نحو الداخل/ إضافةً إلى مُلحقِ استيعابِ عناصرِ حزبِ الله في مؤسساتٍ رسميةٍ غيرِ أمنيةٍ كالدفاعِ المدني وغيرِه من الإدارات في مقابلِ تسليمِ السلاحِ الثقيل/ وعند هذا الحدِّ من المشاورات يتهيأُ حزبُ الله ليقَدِّم قبل "إثنين برّاك" / "نِصفَ الجوابِ الآخَر".//
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