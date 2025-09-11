الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11 -09-2025

2025-09-11 | 13:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 11 -09-2025

فرنسا.. طبيبٌ يُداوي لبنانَ وهو عَليل// تعالَت باريس فوقَ جِراح أزْمتِها/ وعلى الرَّغم من سقوط حكومتِها واهتزازِ شارعِها/ إلَّا أنَّ الدبلوماسيةَ الفرنسية لم تتأثرْ برياح التغيير/ فأَوفَدَ الإليزيه جان إيف لو دريان إلى لبنان/ لتثبيتِ دعائمِ الدورِ الفرنسي وحضورِه الفاعل على الساحة المحلية/ مستنِداً على آخِر الإنجازاتِ بالتمديد لليونفيل// لا عناوينَ سياسيةً للزيارة/ وإنْ كان لودريان المندوبَ الفرنسيَّ الدائم لدى اللجنةِ الخُماسية// وجدواها الاقتصاديةُ انحصَرَت في التحضير لمؤتمرَيْ دعمِ لبنان في إعادة الإعمار ودعمِ الجيشِ اللبناني/ لكنَّ الزيارةَ اكتَسبت بُعداً إضافياً كونُها الأولى غَداةَ قرارِ الحكومة بحصر السلاح/ وأثنى عليها أهلُ الحلِّ والربطِ السياسي الذين أَطلَعوا لودريان على الخُطواتِ الإصلاحيةِ الاقتصاديةِ والمالية التي وُضِعت على سِكة التشريع// بالتزامنِ معَ زيارةِ لودريان لم يُعثَرْ على أثَرِ الموفدِ السعودي يزيد بن فرحان / حيث كان من المفترَضِ أن يصلَ إلى لبنان مساءَ الأربعاء/ "والغايب عذرو معو"/ فملأتِ الحكومةُ شغورَ السياسةِ بتعييناتِ الهيئاتِ الناظمة الشاغرة/ ولاسيما في قطاع الاتصالات / والأهمّ في قطاع الطاقةِ والكهرَباء بعد عُسْرٍ دامَ أكثرَ من عَقدين/ فيما أدى الخلافُ داخلَ الجلسةِ على اسمِ العضوِ المسيحي إلى "تطييرِ" هيئةِ الجماركِ الناظمة/ أما ملائكةُ "إيلون ماسك" وأقمارِه الاصطناعية فكانت حاضِرةً فوق الطاولة حيث قَرر مجلسُ الوزراء التعاقُدَ معَ شركة ستارلينك لخدمة الانترنت// ليبقى الحدثُ الإقليميُّ الأهم في الدوحة حيث تَقدَّم أميرُ البلاد اليومَ جموعَ مشيِّعي ضحايا العدوانِ الإسرائيلي / وعليه لم يعتذرْ بنيامين نتنياهو عمَّا فعل بل فعّلَ "نهجَ ميونيخ" على "قطر" وتوعَّد باستهدافِ كلِّ مَن تورَّطَ بالسابع من أكتوبر أينما وُجد/ وألقى فوق الدوحة قنبلةً "صوتيةً" جديدة / وخَيّرَ الدولةَ القطرية وكلَّ مَن يُؤوي إرهابيين بحسَبِ قولِه : إما تَطردون قادةَ حماس أو تقدمونَهم للمحاكمَة وإنْ لم تَفعلوا فنحن سنفعلُ ذلك/ في المقابل حَرَّكت قطر "أسطولَها" القانوني معَ احتفاظِها بحقِّ الرد/ وتعيدُ النظرَ بالاتفاقياتِ الأمنية معَ الولاياتِ المتحدة الأميركية/ وتُعِدُّ أرضَ "الدوحة" لاستضافة قِمةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ طارئة يومَي الأحد والإثنين المقبلَين/ 
حيث من المتوقع / أن تجمعَ "الحشدَ الخليجي" حول تفعيلِ "درع الجزيرة" القيادةِ العسكريةِ الموحَّدة لدولِ مجلس التعاون/ وخصوصاً/ أنه بالاعتداء على قطر أصبحت كلُّ الجغرافيا العربيةِ والخليجيةِ مُستَباحةً وفي دائرة الاستهدافِ الإسرائيلية/ تمهيداً لتطبيقِ نموذجِ الشرق الأوسط الجديد على الخليج / ومن هنا قال رئيسُ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إنَّ منطقةَ الخليج برُمَّتها في خَطَر/ ونتنياهو المطلوبُ للمحكمة الجِنائية الدولية / يقودُ الشرقَ الأوسط إلى الفوضى/ ويجبُ تقديمُه للعدالة/ وما قامت به إسرائيل إرهابُ دولة// كلامٌ في السليم/ ولعلَّ القِمةَ المرتَقبة تَخرجُ بقراراتٍ تكونُ خاتِمةَ البياناتِ الحزينة / والإدانات مع وقفِ التنفيذ//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 11 -09-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

-09-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 10-09-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 10-09-2025
2025-09-10
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2025
2025-09-09
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2025
2025-09-08
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025
2025-09-07
مقدمة النشرة المسائية 06-09-2025
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025
2025-09-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025