مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-05-2026

2026-05-28 | 13:18
ي الطريقِ الى البنتاغون/ تجاوَزَت اسرائيل كلَّ الخطوط من حُمرٍ وصُفر/ واعتَمدتِ الضوءَ الاخضرَ مَساراً متدحرِجاً لتوسيع بنك اهدافِها/ فكان التبدّلُ المَيدانيُّ المتقدم جنوباً من صور الى النبطية/ والاستهدافُ المفاجىء في الشويفات عند اطرافِ ضاحيةِ بيروتَ الجنوبية/ وعلى هذه المستجدات تسعى اسرائيل لتكريسِ واقعٍ جديد يمنحُها قدرةً اكبرَ على فرض شروطِها/ وتستفيدُ من الَّلعِب في هامشٍ اميركيٍّ ضيّق بين إلزامِها بتحييدِ العاصمة بيروت والضاحيةِ الجنوبية ومُنشآتِ الدولة نتيجةَ الاتصالاتِ المكثفة لرئيسِ الجمهورية معَ الجانبِ الاميركي/ وبين عدمِ ممانعةِ واشنطن باستمرار اسرائيل في الاغتيالات عبر تنفيذ عملياتٍ موضِعية اينما كان// على هذه الصورةِ القاتمة/ يستعدُّ الوفدُ العسكريُّ اللبناني لافتتاح مَسارٍ امني ضِمنَ سيرِ المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية داخلَ مبنى البنتاغون/ وعلى الطاولةِ الامنية سيركزُ الجانبُ اللبناني بشكل اساسي على ضرورة وقفِ اطلاق النار وتثبيتِه قبل الانتقالِ الى ايِّ بحثٍ آخر/ وتقول مصادرُ دبلوماسيةٌ للجديد إنَّ الهدفَ من اطلاق المسار الامني هو الوصولُ الى تطوير الترتيباتِ الامنية بين لبنانَ واسرائيل والى ما يمكنُ تسميتُه باستراتيجيةٍ امنيةٍ او عسكرية تَضمَنُ الوضعَ المَيدانيَّ والحدودَ الجنوبية/ لكنَّ التحديَ الابرزَ يبقى في كيفية الدخولِ الى الاستراتيجية المطلوبة اذا لم يكنْ هناك من وقفٍ لاطلاق النار/ ومعَ استمرارِ التصعيد سيدَ المَيدانِ من الجنوب الى سائر الساحات/ وتضيفُ المصادرُ الدبلوماسية أن البلدَ الجالِسَ على صفيحٍ ساخن/ يبدو انه في كباشٍ مفتوح بين اتجاهين: مسارُ الدولة الساعية بتفهمٍ اميركي الى تثبيت وقفِ اطلاق النار والانطلاقِ بالعملية التفاوضية/ مقابلَ مسارٍ تصعيدي تخوضُه اسرائيل وحزبُ الله/ في شدّ حِبالٍ يتضمنُ حساباتٍ مَيدانيةً واقليميةً معقدة تمتد من مسيّراتِ الحزب في الجنوب وصولاً الى القرار الايراني في طهران/ وعلى هذا الواقع المُقلِق أَطلق الرئيسُ السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط توصيفَه للمرحلة قائلاً انه لم يعدْ يستطيعُ ولا يعرفُ كيف يتحدثُ معَ حزبِ الله/ فالقيادةُ الجديدة باتت بالكامل تحت التأثير الايراني/ وأعاد تأكيدَه انَّ المشروعَ الاسرائيلي لتفكيك المنطقة بأكملها يعودُ الى الواجهة// وفي واجهةِ التطوراتِ الاميركية الايرانية/ اعلانُ التوصلِ الى اتفاقٍ يتضمنُ التزاماً ايرانياً بعدم السعيِ لامتلاكِ سلاحٍ نووي/ وكما نقل موقع اكسيوس فإن الرئيسَ الاميركي دونالد ترامب ابلغَ الوسطاءَ بانه يريدُ بضعةَ ايامٍ للتفكير في الامر قبل اتخاذِ قرارِه النهائي/ وعلى مَسافةِ الأيامِ القليلة المطلوبة/ يبرزُ بنيامين نتنياهو بحديثٍ شبهِ يوميٍّ معَ ترامب قائلاً: علينا استكمالُ المَهمة/ وتتأرجحُ الخِياراتُ المقبلة بين تفكيرِ ترامب وتصريحاتِه المتنقلة من تهديد عُمان إلى إعادةِ طرحِ الاتفاقاتِ الابراهيمية, وبين نوايا نتنياهو بحربٍ مستمرة تبررُ طلبَه الدائم بإلغاء مثولِه أمام المحكمة بتُهمِ الفساد، متذرعاً بارتباطاتٍ سياسيةٍ وأمنية/ وما بينَ الاحتمالَينِ يجلِسُ الاتفاقُ المرتَقب في المنطقة الضبابية بانتظارِ اتِّضاح الرؤية.
