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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-08-2026

2026-08-10 | 13:58
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مقدمة النشرة المسائية 10-08-2026

حول ما انتهى إليه الأسبوعُ الفائت دارتِ العجَلةُ السياسية، ومعَ توفُّرِ مادتَيِ البنزين والمازوت بعد بلبلةِ انقطاعِهما من السوق، رَفَع لبنان "خراطيمَه" التفاوضيةَ من مَحطة روما، وأعادَ تشغيلَ محرِّكاتِ بعبدا التحضيريةِ لجلسةٍ ثامنة لا تزالُ مجهولةَ التوقيت، فاستقبل رئيسُ الجمهورية جوزاف عون رئيسَ الوفدِ اللبناني المفاوض سيمون كرم، وزوَّده بتوجيهاتِه للمرحلةِ المقبلة و"ببنزين خالٍ من الرصاص" يَصلُح للاحتراقِ الداخلي فقط، ولا يتلاءَمُ معَ شروطِ إسرائيلَ التعجيزيةِ للسيرِ قُدُماً في تطبيق اتفاق الإطار//. وفي هذا الإطار وُضع لبنان تحت الإقامة الجبرية، وأمام خِياراتٍ أحلاها مُرّ، فلا هو يَستطيعُ المُضيَّ في تقديم المزيد من التنازلات ولا بإمكانِه التراجعُ عن طريقِ المفاوضات حيث لا ممرَّ فرعياً للالتفاف والعودة. وعليه فقد دَخل في مرحلةٍ ضَبابية زادَها إرباكاً قَضمُ الخارجيةِ الإسرائيلية أراضيَ جنوبيةً وضمُّها إلى الكِيان في تكريسٍ واضح للاحتلال وفي تحدٍّ صريح لدونالد ترامب في لبنان كما في غزة حيث أَطلق النار على ترامب شخصياً وأصابَ مصداقيةَ مجلسِ السلام بجروح بليغة// وأمام هذا المأزِق هل يُقاطِعُ لبنان الجولةَ الثامنة بعدما أَفرَغَها بنيامين نتنياهو من مُحتواها؟// أم أنَّ ترامب سيَنتفِضُ على لاءاتِ نتنياهو ويمارِسُ سلطتَه عليه بكفِّ يدِه عن لبنان؟// لا إجاباتٍ واضحةً في المدى المنظور، وما هو مؤكَّدٌ أنَّ حالَ البلد كحالِ أهلِ الجنوب: قَدَمٌ في أرضِهم والأخرى على طريقِ الهروب وَسَط ارتفاعِ مؤشراتِ التصعيدِ إلى مستوى تلة علي الطاهر// وفي ظِلِّ الترقبِ لمجيءِ الجنرال جوزيف كليرفيلد المُشرِف على تنفيذ اتفاق الإطار وترتيباتِه، وما يُحكى عن زيارةٍ لمسؤولٍ أميركيٍّ رفيعِ المستوى إلى لبنان، فقد تحدثتِ القناةُ الثالثةَ عَشْرَةَ الإسرائيلية عن ضغط أميركي لإغلاق الجبَهاتِ الثلاث لبنان وغزة وإيران// مصيرُ لبنانَ معلَّقٌ على انتخابات نتنياهو/ وفي غزة نفض يديه من تنفيذ اتفاق شرم الشيخ. أما بالنسبة لإيران فكان للرئيس الأميركي حديثٌ آخَرُ حولَها، وقد دَخَل في عصفٍ فِكري لاستخراجِ صفْقةٍ من وحيِ فنِّ الصفَقَات الذي يُجيدُه، وهو قَدَّم موادَّها الأوليةَ على شكلِ التعاملِ مع طهران بهدوء ومن دون تصعيد. وهو إذ أخرجَ ورقةَ النووي من التداول، فقد كفَّ يدَه عن أهمِّ مِلفٍّ يستخدمُه نتنياهو في تهديد إيران، وألمَحَ إلى إمكانيةِ أن تَستأنِفَ طهران صادراتِها النِفطيةَ ما يعني حُكماً إلغاءَ الحصارِ عليها وربما قَبولَه بالرسوم على السفن العابِرة لضِفَّتَيْ هُرمُز، ويَعقِدُ الرِّهانَ على غرقِ إيران بأزمتِها الداخلية الاقتصادية، ومن انهيارِها الاقتصادي يَرفعُ شارةَ النصر. وإذ قال لأكسيوس إنَّ الأمورَ ستُحَلُّ والأمرَ أشبهُ بلُعبة شطرنج، فإنَّ اللعبةَ لم تنتهِ "بكَش ملَك". فالطبيب مسعود بزشكيان كَشف على المرشد/ وهو يتمتعُ بصِحةٍ جسديةٍ تامة/ ولقاءُ الساعاتِ السبع معه كان جيداً جداً/ وبحَسَبِ الرئيس الإيراني فقد تخللَ اللقاءَ مناقَشةُ قضايا البلاد قبل أن يحمِلَ وصايا المرشد بالوَحدةِ والانسجام / وقبل أن تَصدُرَ "فتوى مجتبى" بتعييناتٍ ومُناقَلاتٍ أمنيةٍ وعسكرية في ستةِ مواقعَ حساسة / تحت ما أَسماهُ تعزيزَ الردعِ والاستعدادَ لعملياتٍ هجومية ضد العدو// وَزَّع المرشدُ ألويتَه على أذرُعِه فأَحْكَم قَبضتَه بالأمن وتَركَ السياسةَ لساستِها.
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