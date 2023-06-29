الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
16:10
اكتشاف كوكب يتحدى فهمنا للكون: يفترض "ألا يكون موجودا"!
13:34
وسط موجة تنديد بإحراق نسخة من المصحف.. عراقيون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد
11:05
الأزهر الشريف يوجه التحية للرئيس الروسي بعد احتضانه القرآن الكريم
08:49
لن تصدق ما تراه.. "عراك بالسيارات" والسلاح الأبيض ينتهي بكارثة
05:56
العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة تايتن
نشرات الطقس
النشرة الجوية 29-06-2023
2023-06-29 | 12:52
A-
A+
النشرة الجوية 29-06-2023
النشرة الجوية 29-06-2023
النشرة الجوية 29-06-2023
مقالات ذات صلة
"شو حلو" عيد الأضحى مع زياد برجي على الجديد .. تابعونا بحلقة خاصة من تقديم رابعة الزيات
ترقبوا زياد برجي في حلقة خاصة مع رابعة الزيات بمناسبة الاضحى عند الساعة 9:30 مساءً على "الجديد"
علاقات غريبة بتجمع بين الحبّ والنرجسية بتتعرفوا عليها بـ "إعترافات زوجية" مع راغدة شلهوب الآن على الجديد
النشرة الجوية 29-06-2023
النشرة
نشرات الطقس
الجديد
مقدمة الجديد
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 28-06-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-06-28
النشرة الجوية 28-06-2023
النشرة الجوية 28-06-2023
2023-06-28
النشرة الجوية 28-06-2023
النشرة الجوية 28-06-2023
2023-06-27
النشرة الجوية 27-06-2023
النشرة الجوية 27-06-2023
2023-06-27
النشرة الجوية 27-06-2023
النشرة الجوية 27-06-2023
2023-06-26
النشرة الجوية 26-06-2023
النشرة الجوية 26-06-2023
2023-06-26
النشرة الجوية 26-06-2023
النشرة الجوية 26-06-2023
يحدث الآن
عربي و دولي
16:31
لبنان يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة على آلية جديدة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا
منوعات
16:10
اكتشاف كوكب يتحدى فهمنا للكون: يفترض "ألا يكون موجودا"!
تشاهدون الآن
15:11
نقاش بين زياد برجي و رابعة الزيات حول الزواج والفن .. ورابعة تحرجه: انت زوج تحت الاقامة الجبرية
زوارنا يقرؤون الآن
2023-06-23
صور - رونالدو وجورجينا يضربان الاشاعات بصورة
11:02
دريان: الأعمال التي يقوم بها بعض كارهي الإسلام تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة
2023-03-15
الوكيل القانوني لرياض سلامة يؤكد لـ"الجديد" حضور حاكم مصرف لبنان غداً لجلسة استجوابه في قصر العدل
10:19
قصة "كرتونة البيض".. اختراع يدر 8 مليارات دولار سنوياً
2023-03-24
القضاء اللبناني يحسم خلاف اليسا وزياد برجي بشأن اغنية "انا وبس"
2023-02-09
رامز القاضي يواكب عمليات رفع الأنقاض في مدينة العثمانية في تركيا.. والأهالي يترقبون
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
15:11
نقاش بين زياد برجي و رابعة الزيات حول الزواج والفن .. ورابعة تحرجه: انت زوج تحت الاقامة الجبرية
15:04
زياد برجي عن خلافه مع اليسا: ما بدا هلقد اذا حدا غنى اغنيته احلى منك !
14:59
خبر الغواصة تايتن طغى على خبر 750 شخصاً غرقوا في البحر
14:49
بـ روسيا صار إنقلاب بي كان سريع لدرجة وئام وهاب ما لحق يحكي عنه
12:58
مقدمة النشرة المسائية 29-06-2023
12:52
النشرة الجوية 29-06-2023
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
08:49
لن تصدق ما تراه.. "عراك بالسيارات" والسلاح الأبيض ينتهي بكارثة
منوعات
08:49
لن تصدق ما تراه.. "عراك بالسيارات" والسلاح الأبيض ينتهي بكارثة
محليات
07:31
النائب وضاح صادق يحذرُ من فوضى عارمة في مطارِ بيروت
محليات
07:31
النائب وضاح صادق يحذرُ من فوضى عارمة في مطارِ بيروت
فن
02:16
فنانة مصرية تعلن وفاة والدتها.. ما قالته مؤثر
فن
02:16
فنانة مصرية تعلن وفاة والدتها.. ما قالته مؤثر
خاص الجديد
10:14
العدو يسطو على 500 رأس من الماعز جنوباً.. ورئيس الكيان: نحن في وضع سيء!
خاص الجديد
10:14
العدو يسطو على 500 رأس من الماعز جنوباً.. ورئيس الكيان: نحن في وضع سيء!
عربي و دولي
11:05
الأزهر الشريف يوجه التحية للرئيس الروسي بعد احتضانه القرآن الكريم
عربي و دولي
11:05
الأزهر الشريف يوجه التحية للرئيس الروسي بعد احتضانه القرآن الكريم
فن
04:35
مريم نور تتأثر في احدث ظهور بعد وعكة صحية خطيـرة تعرضت لها
فن
04:35
مريم نور تتأثر في احدث ظهور بعد وعكة صحية خطيـرة تعرضت لها
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023