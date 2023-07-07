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على الرغم من تحريمها دولياً.. البيت الأبيض يقرر تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية
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2023-07-07 | 12:50
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2023-07-04
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2023-04-27
مراسلة "الجديد": النائب بلال عبد الله سيمثل اللقاء الديمقراطي في لقاء دعا اليه وزير الحارجية الإيرني حسين أمير عبد اللهيان النواب عند الساعة الرابعة عصرا في السفارة الايرانية
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بالفيديو
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جهاد أزعور يرفض منصب حاكمية مصرف لبنان.. واسم آخر يلوح بالأفق
12:55
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12:50
النشرة الجوية 07-07-2023
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