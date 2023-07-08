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النشرة الجوية 08-07-2023
النشرة الجوية 08-07-2023
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بعد أسبوع على حادثة القرنة السوداء الجيش اللبناني يعلن عن نتائج التحقيقات الأولية
12:46
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