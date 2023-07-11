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2023
13:16
القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير
10:54
فيديوهات تكشف جرائم اغتصاب مروعة... بعدما نسي هاتفه داخل مطعم!
10:38
فيتو روسي على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود لتسعة أشهر
07:35
في سابقة بحق الصحافة.. حكم قضائي بالسجن بحق ديما صادق في دعوى مقدمة من جبران باسيل!
07:25
بين انضمام السويد وتسليح أوكرانيا.. انطلاق قمة الناتو في ليتوانيا: روسيا تحذر من عواقب وخيمة!
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 11-07-2023
2023-07-11 | 12:47
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نشرة الطقس المسائية 11-07-2023
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غسان حاصباني: لو كان هناك دورات متتالية كان هناك مجال لانتخاب رئيس وفق الاطر الدستورية.. وقبلان قبلان يرد: غياب النصاب في الدورة الثانية ليس عملا مخالفاً للدستور وللعمل الديمقراطي
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2023-07-10
صدور حكم الاستئناف في قضية زياد برجي واليسا.. اليكم التفاصيل
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نسي هاتفه بمطعم.. وما حصل كـــارثي!
2023-07-10
فيديو مهول لتعنيف طفل في إحدى الحضانات.. ووزارة الصحة تتدخل!
2023-07-10
حمل فاليري ابو شقرا يتصدر حديث المتابعين.. هذا هو جنس الجنــين
13:16
القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير
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بالفيديو
16:21
النائب قبلان قبلان لـ"الرئيس" : الرئيس نبيه بري لا يريد ترؤس الحوار لأن لديه موقف من مرشح معروف
15:44
يوسف سلامة : فائض القوة لدى الشيعة مدمر لهم.. و قبلان قبلان : لا فائض قوة لدينا تجاه شركائنا في الوطن
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الوزير السابق يوسف سلامة : نعيش انهيارًا كاملًا للدولة اللبنانية والحل يمكن في البحث عن بناء دولة قادرة على التجدد
14:48
في حال الشغور في حاكمية مصرق لبنان نواب الحاكم يتحملون المسؤلية الكاملة
13:24
اجتماع للجنة الخماسية حول لبنان الاثنين المقبل في الدوحة
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مقدمة النشرة المسائية 11-07-2023
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