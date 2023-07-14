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09:05
العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. وتحذيرات من اندلاع حرائق وسقوط ضحايا
08:32
بعد كارثة "تيتان".. شركة "أوشن غيت" تحذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
05:39
نادين الراسي ضيفة الحلقة الختامية من "كتاب الشهرة" الليلة على الجديد
04:30
بالفيديو - أمن الدّولة توقف مطلوباً خطراً في صبرا
03:14
أم تقتل ابنها بطريقة بشعة والحكم بسجنها 18 عاماً
نشرات الطقس
النشرة الجوية 14-07-2023
2023-07-14 | 12:58
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النشرة الجوية 13-07-2023
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2023-07-11
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2023-07-11
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محليات
09:24
نقابة محرري الصحافة دانت الاعتداء على هاشم: استمرار العدوان الإسرائيلي لن يثني الأقلام الحرة في الدفاع عن أرضها
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09:17
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محليات
09:07
جورج عقيص : نرفض رفضاً قاطعاً قرار البرلمان الأوروبي
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08:49
جورج عقيص لـ "هنا بيروت": نحن مع إعلان حياد هذه الدولة "ما بدنا حدا"
07:09
فنان سوري شهير يطلب الموت الرحيم بعد مرضه وقصي خولي يمد له يد العون
08:57
جورج عقيص لـ "هنا بيروت": "نحن مش رافضين زياد بارود وهيدي مبالغة غير موجودة"
2023-07-13
فوج الهندسة في الجيش اللبناني يقوم بعملية مسح لمكان الانفجار الذي وقع امس في بلدة البستان الحدودية
09:06
آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا
2023-03-10
المكتب الاعلامي لوزير الشؤون حول "برنامج أمان": بعد الموافقة الاستثنائية سيستفيد 10,459 أسرة لبنانية جديدة والدفع آخر شهر أيار 2023
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بالفيديو
09:07
جورج عقيص : نرفض رفضاً قاطعاً قرار البرلمان الأوروبي
07:46
تفاصيلُ الطقس والحرارة على لبنان والعالم من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي
07:37
آخر التطورات عند تخوم مزرعة بسطرة على الحدود الجنوبية
07:31
كيف تبدو الصورة في منطقة الشياح بعد الاشتباكات المسلحة صباحاً؟
05:34
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07:31
كيف تبدو الصورة في منطقة الشياح بعد الاشتباكات المسلحة صباحاً؟
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المقاربة الرئاسية المقبلة فرنسية قطرية.. إليكم "تخريجة الحوار" المطروحة!
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فريق عمل "الجديد" يوثق بالصوت والصورة اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الاعلاميين داخل مزرعة بسطرة الحدودية
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فريق عمل "الجديد" يوثق بالصوت والصورة اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الاعلاميين داخل مزرعة بسطرة الحدودية
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