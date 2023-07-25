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10:35
قوى الأمن توضح حقيقة خبر قتل زوج زوجته في شارع الحمرا
06:28
فيديو هز البريطانيين.. اعتقال مروع لأم أمام طفلها والسبب تافه
06:03
غواصون وجدوا طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل إقامتها الصيفي
02:57
فيديو - فائزة "المليار دولار".. كذبت بهدف الظهور على شاشة التلفزيون
02:17
مقتل عامل سوري طعنا في الأردن.. واعتقال القاتل في زمن قياسي
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النشرة الجوية 25-07-2023
2023-07-25 | 13:04
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النشرة الجوية 25-07-2023
النشرة الجوية 25-07-2023
النشرة الجوية 25-07-2023
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النشرة الجوية 23-07-2023
النشرة الجوية 23-07-2023
2023-07-22
النشرة الجوية 22-07-2023
النشرة الجوية 22-07-2023
2023-07-22
النشرة الجوية 22-07-2023
النشرة الجوية 22-07-2023
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محليات
16:19
نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ابراهيم عوض لـ #الرئيس : جرى تعيننا سنة 2004 وبالتالي كان "المفروض نفل على بيوتنا" عام 2009
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16:13
منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة إلسي مفرّج لـ #الرئيس : هناك نزاع قضائي بيننا وبين نقابة المحررين ويفترض ان يصدر القرار بشأنها في 17 تشرين المقبل
محليات
16:10
نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين لـ #الرئيس : ديما صادق لم تتقدم من النقابة بطلب مساعدة ولا حتى استشارة واستغرب كي قبلت ان تذهب الى قاضي تحقيق وان يتحول ملفها الى محكمة جزاء
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09:00
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2023-07-24
تقدر قيمته بملايين الدولارات... بالفيديو - رجل يعثر على كنز في مزرعته
2023-07-16
فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً
10:35
قوى الأمن توضح حقيقة خبر قتل زوج زوجته في شارع الحمرا
2023-07-24
والد بوراك يخرج عن صمته ويوجه نصيحة لابنه
2023-05-19
مراسلة "الجديد" : البيان الختامي للقمة العربية سيتضمن التاكيد على حق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة
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15:48
غسان مخيبر : اقتراح قانون الاعلام الذي تقدمنا به جرت محاربته من غالبية النواب ومن نقابتي الصحافة والمحررين
15:46
رئيسة مركز الأبحاث في كلية الإعلام وفاء بو شقرا : الصحافي اللبناني يعيش هاجس ان يغتـ ـال في اي لحظة
15:42
زياد مكاري عن قرار سجن الاعلامية ديما صادق : اقول للأحزاب "الشكاوى ما بتوصل لمحل" وادعو الى مناقشة قانون الاعلام الذي تقدمنا به
15:39
الاعلامية ميسون نويهض : هناك خوف على الحريات في لبنان.. على الدولة أن تحمي الاعلاميين
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زياد مكاري : ما حصل من اشتباك بالأيادي بين وئام وهاب وسيمون أبي رميا تصرف غير مقبول
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