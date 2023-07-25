النشرة الجوية 25-07-2023

نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين لـ #الرئيس : ديما صادق لم تتقدم من النقابة بطلب مساعدة ولا حتى استشارة واستغرب كي قبلت ان تذهب الى قاضي تحقيق وان يتحول ملفها الى محكمة جزاء