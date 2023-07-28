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04:29
"دخلنا عصر الغليان"... تحذير أممي من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في العالم
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النشرة الجوية 28-07-2023
2023-07-28 | 13:03
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النشرة الجوية 28-07-2023
النشرة الجوية 28-07-2023
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15:26
تنظيم داعش الارهابي يتبنى الهجوم الذي حصل في جنوب العاصمة السورية دمشق
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15:30
باسيل: لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيس رغمًا عن خيارنا
10:27
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فيديو - في كأس العالم للسيدات ... سجلت هدفاً وخلعت قميصها
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باسيل: بعد تجربة العماد عون بالرئاسة اقول لكم بضمير مرتاح انا اتحمّل مسؤولية التنازل عن الاسم مقابل اخذ مكسبين للمسيحيين ولكل اللبنانيين
2023-07-27
مقدمة النشرة المسائية 27-07-2023
05:24
نجوى كرم أول فنانة لبنانية تدخل "موسوعة غينيس".. اليكم التفاصيل
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بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023
13:03
النشرة الجوية 28-07-2023
10:06
حسن الدر : بري لم يرسل أي إشارة لباسيل وسياسة عون أحرقت البلد
09:55
حسن الدر: عدم استقالة نواب الحاكم غير مضمونة حتى الساعة ومطالبهم محقة وقانونية
09:21
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06:29
نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ"الجديد": تداعيات تحرير سعر الصرف يمكن ضبطها في حال كان هناك قرار سياسي بذلك
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06:29
نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ"الجديد": تداعيات تحرير سعر الصرف يمكن ضبطها في حال كان هناك قرار سياسي بذلك
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مصلحة الارصاد الجوية: الكتل الحارة تنحسر غدا بسبب اندفاع كتل باردة نسبياً
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مصلحة الارصاد الجوية: الكتل الحارة تنحسر غدا بسبب اندفاع كتل باردة نسبياً
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