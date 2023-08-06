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قناة الجديد
2023
04:54
تباهوا بسرقاتهم على إنستغرام... لصوص لكن أغبياء في قبضة الأمن
03:29
يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته
03:08
جريمة غامضة في لوس انجلس.. جثة ببرميل يطفو على سطح بحيرة
15:14
تهريب قرود في حقيبة ظهر!
13:35
سماع أصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة ناتجة من مناورة لجيش العدو
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 06-08-2023
2023-08-06 | 12:48
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نشرة الطقس المسائية 06-08-2023
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لماذا تستمر المباريات الآن لفترة أطول بكثير مما كانت عليه؟
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03:29
يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته
15:14
تهريب قرود في حقيبة ظهر!
02:42
مصلحة الأرصاد تنفي تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 40 درجة: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة
2023-08-06
عريس يفاجئ نانسي عجرم في يوم زفافه بطريقة ملفتة.. هذا ما حصل
03:08
جريمة غامضة في لوس انجلس.. جثة ببرميل يطفو على سطح بحيرة
2023-08-01
جلسة لمجلس الوزراء و ميقاتي يقترح قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان
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بالفيديو
05:02
مؤتمر صحافي لوزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي
04:24
اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي برئاسة الوزير بسام مولوي
04:07
اكرم شهيب: نرفع الصوت اليوم لنحذر المسؤولين والجهات الدولية المانحة وندعوهم الى وضع الحلول الناجعة لحماية التعليم الرسمي
03:56
مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الإشتراكي يتناول فيه الملف التربوي في لبنان
12:55
مقدمة النشرة المسائية 06-08-2023
12:48
نشرة الطقس المسائية 06-08-2023
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07:42
عائلة الطفلة نايا حنا: يُرجى التحلي بالصبر وعدم نشر أي أخبار كاذبة لأنها تستنزف طاقتنا
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جان عزيز يكشف بالمستندات نص "الاتفاقية" بين لبنان واسرائيل حول ملف ترسيم الحدود البحرية
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