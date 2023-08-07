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قناة الجديد
2023
16:00
"وتراجع حساب العتيق ببالها".. صورة جديدة للسيدة فيروز
14:54
طفلة حضرت عيد ميلاد بمنزل وعادت له لاحقاً لتلعب.. فقتلتها ربته
14:52
"قتلوك وقتلوني".. أردني ينعي طفله والصور تبكي القلوب
04:54
تباهوا بسرقاتهم على إنستغرام... لصوص لكن أغبياء في قبضة الأمن
03:29
يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته
نشرات الطقس
النشرة الجوية 07-08-2023
2023-08-07 | 12:49
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نشرة الطقس المسائية 06-08-2023
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واشنطن: إنهاء الانقلاب في النيجر دبلوماسيا لا يزال ممكنا
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الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ 125 في غرفة العمليات
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"وتراجع حساب العتيق ببالها".. صورة جديدة للسيدة فيروز
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14:52
"قتلوك وقتلوني".. أردني ينعي طفله والصور تبكي القلوب
04:14
مولوي : لا نقبل التفلت الامني في لبنان واي دعم لفصائل مسلحة امرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت
2023-04-17
تيسير إدريس يكشف سبب رفضه المشاركة في “كانون" و"مال القبان” وهذا ما قاله عن سامر البرقاوي
16:00
"وتراجع حساب العتيق ببالها".. صورة جديدة للسيدة فيروز
08:15
ابنة طلعت زكريا تهدّد بمقاضاة مروِّجي شائعة وفاة والدها قتلا
2023-03-24
ابنتا وسام بريدي وريم السعيدي تلفتان الانظار في احدث ظهور
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بالفيديو
بالفيديو
12:54
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023
12:49
النشرة الجوية 07-08-2023
10:49
ماذا في تفاصيل مقررات الجلسة الوزارية؟
09:40
حليمة قعقور : من غير الواجب على المصرف المركزي إعطاء الدولة قروض "بشخطة قلم"
08:34
حليمة قعقور : لا مجال ببناء دولة إلا عبر فصل الدين عنها
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03:29
يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته
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05:00
أول تعليق من داليدا خليل على خبر علاقتها العاطفية بـ عمرو دياب.. هذا ما قالته
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05:00
أول تعليق من داليدا خليل على خبر علاقتها العاطفية بـ عمرو دياب.. هذا ما قالته
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"الاخبار" | منصوري لميقاتي : الرواتب بالليرة ... والاخير يستعين ببري
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01:29
"الاخبار" | منصوري لميقاتي : الرواتب بالليرة ... والاخير يستعين ببري
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السفير السعودي في لبنان: دعوة السعودية رعاياها لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة
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09:06
السفير السعودي في لبنان: دعوة السعودية رعاياها لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة
عربي و دولي
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انفجار عنيف في ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية
عربي و دولي
10:01
انفجار عنيف في ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية
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ما حقيقة إبعاد وليد توفيق زوجته جورجينا رزق عن الأضواء؟
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ما حقيقة إبعاد وليد توفيق زوجته جورجينا رزق عن الأضواء؟
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