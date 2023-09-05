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قناة الجديد
2023
10:26
طرد سيدتين من طائرة لهذا السبب المفاجئ...
03:08
جريمة مروعة تهز الأقصر..قتل شقيقه النائم ذبحاً
03:00
عالم أوبئة روسي عن فيروس كورونا: الوضع لا يزال تحت السيطرة
17:07
فيديو لـ"واقعة خطيرة" في سماء أنقرة.. الخسائر على الأرض
15:05
"كارثة طبية" في بطن مريضة.. أداة جراحية بحجم صحن
نشرات الطقس
النشرة الجوية 05-09-2023
2023-09-05 | 13:01
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النشرة الجوية 04-09-2023
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يحدث الآن
محليات
14:07
روابط التعليم الرسمي : وزارة المالية تتحمّل مسؤولية تأخير صرف الرواتب والعام الدراسي مرهون بما سيقدمه وزير التربية
عربي و دولي
13:53
الخارجية السعودية: السفير عبد الله بن سعود العنزي يصل الى طهران لمباشرة مهام عمله
محليات
13:42
مؤيدو حوار بري الى تزايد.. والتوافق والإعتدال يؤيدان
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06:09
تسريب صور لــ ممثل لبناني شهير بـ فستان عرس ابيض وطرحة
2023-05-18
احدث ظهور لـ عادل امام في عيده الـ 83 .. ملامحه تغيرت بشكل كبير
03:08
جريمة مروعة تهز الأقصر..قتل شقيقه النائم ذبحاً
13:42
مؤيدو حوار بري الى تزايد.. والتوافق والإعتدال يؤيدان
2023-09-03
خطـف بيسان اسماعيل في بيروت بعد تعرضها للضـرب والمعتـدي يظهر في مقطع فيديو ويكشف تفاصيل
2023-08-27
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
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بالفيديو
بالفيديو
13:03
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2023
13:01
النشرة الجوية 05-09-2023
10:04
بلال عبدالله : مع اللامركزية الإدارية فيما ينص عليه الطائف وهذا ما قاله عن الحوار بين حزب الله والوطني الحر
09:10
بلال عبدالله : لا أحد ينتظر من التقدمي الإشتراكي مسايرته فالمصلحة الوطنية هي من تحكم موقفنا
07:56
بالفيديو- موقف لافت بين نانسي عجرم وناصيف زيتون على المسرح
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جورج عطالله : التخوف من العقوبات بلور فكرة "قد ننتخب رئيساً في أيلول"
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