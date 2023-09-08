النشرة الجوية 08-09-2023

الخياط للطلاب: تخرجكم هو إعادة الأمل الى لبنان الجديد بعدما خربه سياسيون ضربوا مفاصل الدولة بكاملها وحناجركم قادت ثورة ومدينتكم طرابلس كانت عروسا للثورة