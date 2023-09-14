النشرة الجوية 14-09-2023

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ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
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16:21
خبراء يؤكدون أن وكالة الفضاء الأميركية تؤدي "دورا بارزا" في دراسة الأجسام الطائرة المجهولة
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16:16
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15:46
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اللقاء النيابي المستقل عن مطالبة جنبلاط بإقالة الحسن: نستغرب هذا الكلام في هذا التوقيت
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2023-06-02
بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في ملاعب أشبه بالمزرعة
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