النشرة الجوية 04-10-2023

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12:54
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نضال السبع : حزب الله يسعى للحوار مع السعودية وبري سيلعب دور الوسيط بينهما
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نضال السبع : الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة ويدعم للمبادرة الفرنسية
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