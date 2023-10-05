النشرة الجوية 05-10-2023

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2023
02:01
أنهت حياتها خلال الخدمة العسكرية..ما السبب؟
01:56
بالصورة - العثور على إبرة في رأس امرأة
16:30
بالفيديو - الجيش يعمل على اخلاء السوريين من معمل الخياطة في منطقة الدورة
15:13
سرق سيارة بداخلها طفل ثم سطا على بنك وتوفيَ بعدها
13:29
مجندة بريطانية تنهي حياتها بعد عملية تحرش
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2023-10-05 | 12:49
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النشرة الجوية 04-10-2023
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02:38
سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 25 مسيّرة من أصل 33 أطلقتها روسيا ليلًا
محليات
02:34
كلاس مهنئاً بنسعيد باستضافة المغرب فعاليات كأس العالم للعام 2030: هذا الشرف يشكل إنعكاساً لتطور كرة القدم
محليات
02:23
القومي دان مجزرة حمص: جريمة موصوفة ضد الانسانية نفذها الإرهاب ورعاته
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01:09
زلزال عنيف ثان ضرب اليابان وتصاعد التحذيرات من تسونامي
16:26
مراسل "الجديد": الجيش يعمل على ابعاد الشبان المتجمعين في منطقة الدورة امام مدخل معمل الخياطة حيث وقع الاشكال بين لبنانيين وسوريين وذلك افساحاً في المجال لاخلاء المبنى من السوريين
02:13
إنخفاض في أسعار المحروقات..كيف أصبحت؟
15:42
بالفيديو- اشكال بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة
2023-05-26
فيديو - الشتائم تطارد نجم برشلونة في مطار البرازيل !!
02:03
بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية في حمص
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بالفيديو
بالفيديو
14:44
القضاء اللبناني ملاحق ... و112 قاضيا أمام التفتيش القضائي بناء لطلب وزير العدل
14:26
ملف النزوح السوري يخرج من الأيادي اللبنانية والمفوضية تعلو على الدولة
14:04
المشهد السياسي | الموفد القطري يختتم جولته الثانية وسليمان فرنجية يحسم أمامه أنه لن يسحب ترشيحه
13:56
بالفيديو - استهداف مسلحي ادلب رداً على المسيرات التي استهدفت الكلية الحربية في مدينة حمص
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مجددا .. قبـلة حميمة بين ستيفاني عطالله و محمود نصر في كريستال تعرضهما للانتقاد
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