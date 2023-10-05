النشرة الجوية 05-10-2023

مراسل "الجديد": الجيش يعمل على ابعاد الشبان المتجمعين في منطقة الدورة امام مدخل معمل الخياطة حيث وقع الاشكال بين لبنانيين وسوريين وذلك افساحاً في المجال لاخلاء المبنى من السوريين