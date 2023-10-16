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مراسلة "الجديد": الدفاع المدني يقوم بإجلاء العائلات من بلدة الضهيرة الحدودية بعد تعرضها لقصف ليلي من العدو الاسرائيلي فضلاً عن القنابل الفوسفورية
مراسلة "الجديد": الدفاع المدني يقوم بإجلاء العائلات من بلدة الضهيرة الحدودية بعد تعرضها لقصف ليلي من العدو الاسرائيلي فضلاً عن القنابل الفوسفورية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس
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2023
15:25
بالفيديو - قتيلان بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل
10:44
أستراليا تفرض غرامة على منصة "إكس" لهذا السبب
04:33
في تركيا .. شاب يطعن والدته حتى الموت والشرطة تحقق بالدوافع
2023-10-16
الإنفلونزا الإسبانية كانت أشدها فتكاً.. 4 أمراض خطيرة انتشرت عبر العالم جراء الحـــرو ب
2023-10-15
رسالة مبكية من جيزيل خوري لـ ابنتها قبل وفاتها و اليكم آخر ظهور لها
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 16-10-2023
2023-10-16 | 12:55
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2023-10-14
النشرة الجوية 14-10-2023
النشرة الجوية 14-10-2023
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نشرة الطقس المسائية 13-10-2023
2023-10-13
نشرة الطقس المسائية 13-10-2023
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02:24
مراسلة "الجديد": الدفاع المدني يقوم بإجلاء العائلات من بلدة الضهيرة الحدودية بعد تعرضها لقصف ليلي من العدو الاسرائيلي فضلاً عن القنابل الفوسفورية
عربي و دولي
02:21
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس
عربي و دولي
02:18
وزير الخارجية التركي يصل إلى بيروت اليوم تلبية لدعوة بوحبيب
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02:21
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس
01:17
الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في موقع المبنى الذي انهار في المنصورية
16:19
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يشكل خطراً وجودياً على "إسرائيل"
02:00
الجمهورية: كولونا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بضرورة أخذ كل الاجراءات منهاً للتصعيد في الجبهة الجنوبية
10:12
مشاهد مؤثرة من تشييع جيزيل خوري إلى مثواها الأخير.. اليكم أبرز الوجوه المعزية
2023-10-10
وزير الدفاع التقى سفير بلجيكا: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه واعتداءاته
بالفيديو
بالفيديو
13:06
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2023
12:55
نشرة الطقس المسائية 16-10-2023
10:46
مروان شربل يروي خفايا حول عملية الحفر في البلوك رقم 4 .. وعن رئاسة الجمهورية : لن أدخل حــ ربا خاسرة
10:43
حكم أمهز: التهديدات التي أطلقها عبد اللهيان سمعت في أرجاء المنطقة.. وإشتعال المنطقة يعني حرباً إقليمية كارثية
10:32
الجديد في مواكبة مستمرة ومتواصلة للتطورات الميدانية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر من بلدة رميش:
10:12
مشاهد مؤثرة من تشييع جيزيل خوري إلى مثواها الأخير.. اليكم أبرز الوجوه المعزية
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11:46
وزيرة الخارجية الكندية : على الكنديين المتواجدين في لبنان أن يغادروه طالما ان الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة
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10:19
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07:35
الجيش: العثور على ٢٠ منصة إطلاق صواريخ ٤ منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية
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07:35
الجيش: العثور على ٢٠ منصة إطلاق صواريخ ٤ منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية
محليات
04:40
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