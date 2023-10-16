نشرة الطقس المسائية 16-10-2023

مراسلة "الجديد": الدفاع المدني يقوم بإجلاء العائلات من بلدة الضهيرة الحدودية بعد تعرضها لقصف ليلي من العدو الاسرائيلي فضلاً عن القنابل الفوسفورية

مراسلة "الجديد": الدفاع المدني يقوم بإجلاء العائلات من بلدة الضهيرة الحدودية بعد تعرضها لقصف ليلي من العدو الاسرائيلي فضلاً عن القنابل الفوسفورية