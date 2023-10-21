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قناة الجديد
2023
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تحذير من ظاهرة تضرب الأرض هذا الشهر... فيها تأثير على صحة البشر
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05:52
تظاهرة حاشدة في نيويورك دعماً لفلسطين
05:33
الناشطة المصرية رحمة زين تواجه مراسلة سي ان ان امام معبر رفح : انت مجرد دمية!
03:56
صحيفة "الشروق": الجزائر رفضت المشاركة في "قمة القاهرة للسلام"
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النشرة الجوية 21-10-2023
2023-10-21 | 13:05
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النشرة الجوية 21-10-2023
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2023-10-19
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2023-09-14
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أبو عبيدة: مستعدون لإطلاق سراح المحتجزتين غدا بنفس الإجراءات التي أطلقنا بها المحتجزتين الأمريكيتين الجمعة
13:06
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2023
2023-10-15
جيش العدو : تم إجلاء أكثر من 600 ألف من سكان قطاع غزة إلى مناطق الجنوب
بالفيديو
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13:06
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2023
13:05
النشرة الجوية 21-10-2023
12:57
من مصر... الجديد تواكب آخر أجواء قمة القاهرة الدولية
12:31
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11:38
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فيديو يعود إلى عام 2019... أمير قطر لم يغادر أثناء كلمة أبو الغيط في قمة القاهرة اليوم
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