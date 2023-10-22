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قناة الجديد
2023
03:03
هل من أمطار خفيفة في الأيام المقبلة؟
02:36
إسرائيل تحذف تونبرغ من المناهج الدراسية بسبب منشور مناهض
12:54
بالفيديو - صحافي إسرائيلي يتوعد بيروت القادمة
08:55
من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة "بيب غوارديولا" تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة
05:21
بالفيديو - عملية استهداف جنود جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة "بيرانيت" في القطاع الغربي
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 22-10-2023
2023-10-22 | 12:50
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نشرة الطقس المسائية 22-10-2023
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النشرة الجوية 21-10-2023
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2023-10-19
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النشرة الجوية 19-10-2023
يحدث الآن
محليات
04:16
وصول وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى دمشق
عربي و دولي
04:14
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الشاحنات التي وصلت خلال اليومين الماضيين لم تشمل أي كميات من الوقود
عربي و دولي
04:11
بوريل: الهدنة الإنسانية ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة
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04:14
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الشاحنات التي وصلت خلال اليومين الماضيين لم تشمل أي كميات من الوقود
12:54
بالفيديو - صحافي إسرائيلي يتوعد بيروت القادمة
16:16
علي حمية لـ "وهلق شو" : شركة طيران الشرق الأوسط شركة وطنية نعتز بها لكن لا صلاحيات قانونية للوزارة تسمح بالتدخل في شؤونها والمطار مستمرّ في عمله
01:46
جيش العدو يعلن سيتم إلغاء العملية البرية بـ غزة في هذه الحالة فقط
04:04
المتحدث بإسم جيش الإحتلال: هنالك 222 مخطوفاً لدى حركة حماس في غزة من بينهم مواطنون أجانب
02:16
الهجوم على غزة.. 4741 شهيداً وإصابة 14245 فلسطينياً
بالفيديو
بالفيديو
15:09
حسين ايوب : حماس عندها قدرة على الصمود في غزة من 3 اشهر الى 6 أشهر
14:28
جان عزيز : هناك مأسات كبيرة تحصل اليوم هناك في الجنوب اللبناني جو يشبه النصف الثاني من السبعينات في حرب استنزاف قد تستمر أسابيع او أشهر
13:44
هل من تطورات ميدانية في جنوب لبنان؟
12:55
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2023
12:50
نشرة الطقس المسائية 22-10-2023
12:39
كيف يبدو المشهد المسائي من على الساحة الجنوبية في لبنان؟
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05:24
حسن فضل الله يشرح سبب عدم إطلالة السـيد حســـن على الاعلام حتى اللحظة .. "ان غبت يرتعب"
محليات
12:54
بالفيديو - صحافي إسرائيلي يتوعد بيروت القادمة
محليات
12:54
بالفيديو - صحافي إسرائيلي يتوعد بيروت القادمة
فن
10:53
دخول زينة مكي القفص الذهبي؟! اليكم اول تعليق لها
فن
10:53
دخول زينة مكي القفص الذهبي؟! اليكم اول تعليق لها
عربي و دولي
08:18
ماذا صرّح نتنياهو خلال قيامه بجولة على الحدود اللبنانية؟
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08:18
ماذا صرّح نتنياهو خلال قيامه بجولة على الحدود اللبنانية؟
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08:55
من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة "بيب غوارديولا" تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة
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08:55
من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة "بيب غوارديولا" تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة
عربي و دولي
01:46
جيش العدو يعلن سيتم إلغاء العملية البرية بـ غزة في هذه الحالة فقط
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01:46
جيش العدو يعلن سيتم إلغاء العملية البرية بـ غزة في هذه الحالة فقط
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