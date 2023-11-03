النشرة الجوية 03-11-2023

اللواء عباس إبراهيم لـ #نقطة_تحول : لا اعتقد ان حركة حماس والعشرة آلاف شهيد الذين سقطوا منذ 7 تشرين سيقبلون ان لا تتصفر السجون الاسرائيلية فدماء الاطفال والشهداء سقطت من اجل هذا الهدف ومن اجل تحرير فلسطين