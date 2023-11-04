النشرة الجوية 04-11-2023

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2023-11-04 | 14:11
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النشرة الجوية 03-11-2023
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16:49
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إعلام العدو : قصف كثيف على وسط إسرائيل واعتراض 10 صواريخ على الأقل
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الغضب في أوروبا مستمر... ومدينة واشنطن تلتحق بحافلة التظاهرات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
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14:20
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15:59
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رد ناري من سيرين عبد النور على متابعة هاجمتها: غبية!
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2023-11-03
نضال الاحمدية تسرب تسجيلا صوتيا لـ اليسا بعد غنائها في ظل احداث فلسطين: لما بابا مات كان عندي جولة بأميركا
بالفيديو
بالفيديو
14:46
مشاهد غير مسبوقة وجديدة تعرضها كتائب القسام من على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان
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14:12
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14:11
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كيف يبدو المشهد المسائي للتطورات الأمنية في جنوب لبنان؟
11:34
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