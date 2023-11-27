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2023
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نشرة الطقس المسائية 27-11-2023
2023-11-27 | 12:50
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نشرة الطقس المسائية 27-11-2023
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النشرة الجوية 25-11-2023
النشرة الجوية 25-11-2023
2023-11-24
نشرة الطقس المسائية 24-11-2023
2023-11-24
نشرة الطقس المسائية 24-11-2023
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عربي و دولي
13:15
هيئة البث في كيان الاحتلال : الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمن إطلاق سراح كل المختطفين بغزة بمن فيهم الجنود ويتضمن إطلاق "إسرائيل" سراح السجناء الأمنيين لديها
عربي و دولي
13:12
هيئة البث في كيان الاحتلال: مفاوضات في قطر للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار
عربي و دولي
13:04
"أكسيوس" عن مسؤول في كيان الاحتلال :"إسرائيل" مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
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2023-11-25
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2023-07-22
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2023-11-27
أكبر جبل جليدي في العالم "يتحرك".. ماذا حدث؟
2023-09-27
لودريان من الرياض يجول على مصر وقطر وتكامل بين المبادرتين الفرنسية والقطرية
2023-10-20
محمد الحوت يُطمئن: لا معلومات أمنيّة حتى الآن تشير إلى ضربة على مطار بيروت الدولي
2023-09-05
السعودية تمدّد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا حتى نهاية السنة
بالفيديو
بالفيديو
12:55
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023
12:50
نشرة الطقس المسائية 28-11-2023
09:58
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09:12
سجيع عطية : لا مشكلة في موضوع الأمن العام.. وحلّ قضية قائد الجيش في المجلس النيابي
07:20
حركة نيابية بشأن ملف قيادة الجيش والجديد ترصد المواقف والتطورات
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