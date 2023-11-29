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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق صاروخين إعتراضيين في أجواء بلدة رميش الجنوبية
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق صاروخين إعتراضيين في أجواء بلدة رميش الجنوبية
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قناة الجديد
2023
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16:02
بعد ما حصل لصغيرها .. 5 أفيال تد هس سيارة في ماليزيا
15:45
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2023-11-29
بالفيديو - بسب مشاجرة.. عامل بناء تركي غاضب يحطم أجزاء من موقع البناء
2023-11-29
الذكاء الإصطناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو
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2023-11-29 | 12:57
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نشرة الطقس المسائية 28-11-2023
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النشرة الجوية 25-11-2023
يحدث الآن
عربي و دولي
04:22
بلينكن: الهدنة في غزة تؤتي ثمارها ونأمل أن تستمر
محليات
04:16
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق صاروخين إعتراضيين في أجواء بلدة رميش الجنوبية
محليات
04:06
وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ميرنا الشالوحي للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
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جولة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين اللبنانيين .. لمتابعة البث المباشر:
2023-11-07
"الجزيرة" عن وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت: لا يوجد لدينا أي نية لخوض حرب مع حزب الله وإذا أقدم نصر الله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان
2023-11-28
وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير: وقف الحرب يعني حل الحكومة الإسرائيلية
16:02
بعد ما حصل لصغيرها .. 5 أفيال تد هس سيارة في ماليزيا
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مقدمة النشرة المسائية 29-11-2023
12:57
النشرة الجوية 29-11-2023
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مقدمة النشرة المسائية
13:02
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مقدمة النشرة المسائية
13:02
مقدمة النشرة المسائية 29-11-2023
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