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قناة الجديد
2023
15:34
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
11:23
فيديو يوثق لحظة انفجار شمسي هائل
2023-12-18
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
2023-12-18
عاصفة تغرق ولاية فلوريدا الأميركية بالأمطار
2023-12-18
لا تتخلص من بذوره... فوائد كبرى لـ البطيخ!
نشرات الطقس
النشرة الجوية 19-12-2023
2023-12-19 | 12:50
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النشرة الجوية 19-12-2023
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النشرة الجوية 18-12-2023
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النشرة الجوية 16-12-2023
2023-12-16
النشرة الجوية 16-12-2023
النشرة الجوية 16-12-2023
يحدث الآن
عربي و دولي
16:04
أ.ف.ب عن مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يرجئ مجددا الى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة
محليات
15:50
بالصور- الجيش يعلن دهم منازل مطلوبين في منطقتَي المرح ومرجحين - الهرمل وضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة
عربي و دولي
15:47
بالفيديو - رسالة أسرى الاحتلال لقادتهم: "أنتم تريدون استقبالنا كجثث"
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2023-12-16
بالفيديو - كلبة إسرائيلية تثير الجدل وتشعل مواقع التواصل!!
2023-10-26
مصادر نداء الوطن : فرنسا لفتت الى أنّ هناك "ضربة حتمية ستوجهها اسرائيل الى لبنان!"
2023-12-15
مراسلة #الجديد : مجلس النواب يقر إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه مادة مادة
2023-06-21
اول تعليق لـ عائلة سميرة توفيق بعد انتشار خبر وفاتها
2023-12-18
فيديو من داخل منزل ميريام فارس يبهر الجمهور بسبب ما فعلته قبل عيد الميلاد بأيام وطرافة ابنها جايدن تتصدر
2023-10-26
الجديد تواكب الاجواء في مجلس النواب
بالفيديو
بالفيديو
14:39
رندلى قديح تروي تجربتها مع الزواج المدني بعد الطلاق مفروض ما بقى نحكي بالأديان ونتقبل بعض-
14:31
ضيف رابعة الزيات يتحدث عن الزواج المدني ليس هناك نص يمنعه.. و حسن شقير يتدخل انا ما بآمن بالطوائف-
14:20
المشهد السياسي | الحكومة حاسمة في تعيين رئيس للأركان وعضوي المجلس العسكري
12:56
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023
12:50
النشرة الجوية 19-12-2023
06:08
مرتضى مهنا : نلحظ استغلالاً للنازحين بحيث أن أسعار الايجارات تتراوح بين 700 أو 900 دولار
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البابا فرنسيس وافق على مباركة المرتبطين المثليين
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02:26
كم بلغت أسعار المحروقات صباح اليوم؟
محليات
02:26
كم بلغت أسعار المحروقات صباح اليوم؟
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07:13
اقفال بالشمع الاحمر لمحل لبيع الحلويات في صيدا
محليات
07:13
اقفال بالشمع الاحمر لمحل لبيع الحلويات في صيدا
محليات
05:43
حراك العسكريين المتقاعدين أعلن التوافق مع المسؤولين على ايجاد حلّ عادل للقطاعات الوظيفية والمتقاعدين: موقفنا يتحدد وفق الموقف الذي ستتخذه الحكومة
محليات
05:43
حراك العسكريين المتقاعدين أعلن التوافق مع المسؤولين على ايجاد حلّ عادل للقطاعات الوظيفية والمتقاعدين: موقفنا يتحدد وفق الموقف الذي ستتخذه الحكومة
عربي و دولي
05:34
الفاتيكان ينشر تفاصيل عن الاعلان المتعلق بمنح البركة للمثليين
عربي و دولي
05:34
الفاتيكان ينشر تفاصيل عن الاعلان المتعلق بمنح البركة للمثليين
محليات
04:52
وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري يتلو مقررات الجلسة الوزارية
محليات
04:52
وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري يتلو مقررات الجلسة الوزارية
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