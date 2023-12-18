الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:11
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
14:39
عاصفة تغرق ولاية فلوريدا الأميركية بالأمطار
08:54
لا تتخلص من بذوره... فوائد كبرى لـ البطيخ!
05:32
كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"
02:16
ربع مليار دولار مكاسب إيلون ماسك اليومية في 2023
نشرات الطقس
النشرة الجوية 18-12-2023
2023-12-18 | 12:52
A-
A+
النشرة الجوية 18-12-2023
مقالات ذات صلة
النشرة الجوية 17-12-2023
النشرة الجوية 16-12-2023
النشرة الجوية 15-12-2023
النشرة الجوية 18-12-2023
النشرة
نشرات الطقس
الجوية
18-12-2023
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 17-12-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-12-17
النشرة الجوية 17-12-2023
2023-12-17
النشرة الجوية 17-12-2023
2023-12-16
النشرة الجوية 16-12-2023
النشرة الجوية 16-12-2023
2023-12-16
النشرة الجوية 16-12-2023
النشرة الجوية 16-12-2023
2023-12-15
النشرة الجوية 15-12-2023
النشرة الجوية 15-12-2023
2023-12-15
النشرة الجوية 15-12-2023
النشرة الجوية 15-12-2023
يحدث الآن
عربي و دولي
01:45
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة
عربي و دولي
01:30
إنهيار جزء من مدرسة داخلية في رومانيا
محليات
01:14
الجمهورية: لودريان سيعود إلى بيروت لإكمال مهمته
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-13
معلومات الجديد : عشرة دول غير دائمة العضوية في مجلس الامن تعمل مدعومة من فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا على صياغة مشروع قرار لوقف إطلاق النار
11:25
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن محاولة هجوم مسلحين على سفينة شمال غرب جيبوتي
01:07
الجمهورية: التيار الوطني الحر ينتظر نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية ليبادر فوراً إلى تقديم مراجعة الطعن بهذا القانون إلى المجلس الدستوري
12:56
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
2023-12-14
شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض
2023-11-11
الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط: هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين و مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرار بسبب مواقف دول معينة
بالفيديو
بالفيديو
14:35
شو هي مخـ ـاطر الاحتباس الحراري وكيف حنصير نلبس بعد 10 سنين
14:30
غرقنا بـ ضبية وعم نعيش فصلين بنفس النهار.. شو تأثير التغير المناخي على العالم
12:56
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
12:52
النشرة الجوية 18-12-2023
10:47
تصريح وزيرة الخارجية كاترين كولونا من قصر الصنوبر
09:28
طارق متري: ثمة تحولات هامة ستشهدها المنطقة وهذا ما قد يحصل بعد أحداث القطاع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:04
"يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته".. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت
محليات
03:04
"يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته".. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت
محليات
05:49
فيديو يوّثق لحظة سقوط صاروخ من مسيرة على بعد أمتار من مكان تشييع شهيد لحزب الله
محليات
05:49
فيديو يوّثق لحظة سقوط صاروخ من مسيرة على بعد أمتار من مكان تشييع شهيد لحزب الله
محليات
15:11
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
محليات
15:11
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
عربي و دولي
05:32
كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"
عربي و دولي
05:32
كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"
عربي و دولي
02:52
الجيش الأردني: إشتباكات مسلّحة منذ ساعات الفجر الأولى على الحدود الشمالية للمملكة
عربي و دولي
02:52
الجيش الأردني: إشتباكات مسلّحة منذ ساعات الفجر الأولى على الحدود الشمالية للمملكة
محليات
05:28
بالصورة - صاروخ المسيرة الذي استهدف ساحة تشييع الشهيد سرور في عيتا الشعب سقط على سطح إحدى المباني في المنطقة
محليات
05:28
بالصورة - صاروخ المسيرة الذي استهدف ساحة تشييع الشهيد سرور في عيتا الشعب سقط على سطح إحدى المباني في المنطقة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023