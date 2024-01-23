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بالفيديو - أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى سراً
01:42
بعد "عملية المغازي".. الإعلام "الإسرائيلي" يتناول تصاعد غضب ذوي الأسرى
16:22
بالفيديو - حادث مروري مروع في مصر .. سيارات تتساقط من أعلى جسر
15:36
باسم يوسف يتحدث عن قرار لم يندم عليه .. كيف يرى الوضع في المنطقة؟
15:21
وسط الوحل.. رجل يعثر على ماسة ثمينة داخل منتزه
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02:24
في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد.. بيونغ يانغ تطلق صواريخ كروز بإتجاه البحر الأصفر
عربي و دولي
02:17
بالفيديو - أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى سراً
عربي و دولي
02:09
الجيش الأميركي: دمّرنا صاروخين مضادين للسفن في اليمن
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01:09
"الأخبار" نقلاً عن جنبلاط: لا مشكلة لي بالسير في إنتخاب فرنجية أو غيره
10:51
مجلس القضاء الأعلى ردا على ما حصل في محيط قصر العدل: ممارسات ستعرض أصحابها للملاحقات القانونية
2023-12-03
نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب
2023-10-23
اليكم حقيقة خطوبة غادة عادل وشريف رمزي
2023-07-30
عصام شرف الدين : حسب الآلية الجديدة يُعتبر مجلس الوزراء سيد نفسه بملف الاستقراض
2023-12-06
الخارجية الأميركية: نعارض أي تقليص في مساحة قطاع غزة بعد الحرب وسنرفض أي مناطق عازلة داخل القطاع
بالفيديو
بالفيديو
14:16
اللجنة الخماسية تعيد برمجة جداولها ... واهتمام سعودي بارز بملف رئاسة الجمهورية
13:49
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2024
13:48
النشرة الجوية 23-01-2024
13:00
تحديثات حيّة ينقلها مراسل الجديد حول التطورات الميدانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة .. للمتابعة مباشرة :
10:23
بعد الأحداث الأخيرة.. كيف يبدو المشهد المسائي من جنوب لبنان؟
10:10
عارف العبد يتحدّث عن سيناريو "نهاية" لبنان: سنذهب الى حــر ب الـ 100 سنة في هذه الحالة
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"اليوم الكارثي" يثير ردود الفعل في "إسرائيل"
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04:09
"اليوم الكارثي" يثير ردود الفعل في "إسرائيل"
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05:10
ثلوج وإنخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس
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ثلوج وإنخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس
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كتائب القسام تكشف تفاصيل "عملية المغازي": تمّ نسف المنزل بشكل كامل
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10:08
كتائب القسام تكشف تفاصيل "عملية المغازي": تمّ نسف المنزل بشكل كامل
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أول تعليق من سوريا بعد الضـ ـربات الأردنية على أراضيها
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08:57
أول تعليق من سوريا بعد الضـ ـربات الأردنية على أراضيها
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"للمرة الثانية".. حزب الله يعلن إستهداف قاعدة ميرون بعدد كبير من الصواريخ
محليات
04:35
"للمرة الثانية".. حزب الله يعلن إستهداف قاعدة ميرون بعدد كبير من الصواريخ
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