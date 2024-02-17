النشرة الجوية 17-02-2024

سامويل ويربيرغ لـ#وهلق_شو: لا أدافع عن الحكومة الاسرائيلية ولكن من جانب الامم المتحدة رأينا كيف ان المجموعة الارهابية حزب الله تشن هجمات على "إسرائيل" ونسأل من أعطاها الحق بذلك؟