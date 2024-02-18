النشرة الجوية 18-02-2024

سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: عندما يأخذ حزبا متفردا لا يمثل أكثرية الشعب قرار الحرب بربطها بحرب "ما الي علاقة فيها ولا بتعنيلي الا بالتضامن" فيجب ان ندعو لتطبيق القرارات الدولية