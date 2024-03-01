الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
01:56
صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث
01:39
بالفيديو - عملية انقاذ مذهلة لسائقة علقت كابينة شاحنتها تحت جسر
15:51
من أجل نوم مريح... استبدل معجون الأسنان!
15:10
أكبر مطار في العالم!
12:10
وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض
نشرات الطقس
النشرة الجوية 01-03-2024
2024-03-01 | 13:01
A-
A+
النشرة الجوية 01-03-2024
مقالات ذات صلة
النشرة الجوية 29-02-2024
النشرة الجوية 28-02-2024
النشرة الجوية 27-02-2024
النشرة الجوية 01-03-2024
النشرة
نشرات الطقس
الجوية
01-03-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 29-02-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-02-29
النشرة الجوية 29-02-2024
2024-02-29
النشرة الجوية 29-02-2024
2024-02-28
النشرة الجوية 28-02-2024
النشرة الجوية 28-02-2024
2024-02-28
النشرة الجوية 28-02-2024
النشرة الجوية 28-02-2024
2024-02-27
النشرة الجوية 27-02-2024
2024-02-27
النشرة الجوية 27-02-2024
يحدث الآن
محليات
03:44
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع جل العلام
محليات
03:25
بالفيديو - آثار الدمار في بلدة بليدا الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفتها امس
محليات
03:17
بالفيديو - الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي يشن غارة على اللبونة في الناقورة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-03-01
في "جامعة العريش".. انتحار طالبة في مصر بعد ابتزازها بـ"صور خاصة"
2024-02-08
كاتريكسا ايوب تسرب محادثة بينها وبين دكتور فود وترد على شروق: مهبولة ومريضة نفسيا
2024-02-26
بالفيديو - "فلسطين حرة" ... طيار أميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة "إسرائيل" في واشنطن
2024-02-26
عباس يقبل استقالة الحكومة الفلسطينية... ويكلفها بتسيير الأعمال
14:13
يزن السيد السوشيال ميديا قربتنا من الناس وزوجتي لمى ما بتفكر بالشي اللي بتحكي
2023-07-29
بيان توضيحي لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك
بالفيديو
بالفيديو
14:48
طوني ابو جودة يحرج يزن السيد بسؤاله وهو يرد رشا شربتجي بعشقها
14:13
يزن السيد السوشيال ميديا قربتنا من الناس وزوجتي لمى ما بتفكر بالشي اللي بتحكي
13:01
النشرة الجوية 01-03-2024
12:59
مقدمة النشرة المسائية 01-03-2024
09:15
الشامي في اقوى هجوم على شيخ اتهمه بالكفر: حتقعد معي بـ جهنم .. فشرت رد على واحد متلك
06:19
هادي ابو الحسن : من يفكر في لبنان بالانفصال التام واهم ويأخذ البلد على مخاطرة ومواجهة تشبه الـ 75
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:24
مكتب فضل الله يُعلن موعد أوّل أيام شهر رمضان
محليات
11:24
مكتب فضل الله يُعلن موعد أوّل أيام شهر رمضان
منوعات
10:09
"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!
منوعات
10:09
"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!
محليات
01:17
بالصور- ثلاثة شهداء جراء استهداف مسيرة إسرائيلية معادية سيارة أول بلدة الناقورة
محليات
01:17
بالصور- ثلاثة شهداء جراء استهداف مسيرة إسرائيلية معادية سيارة أول بلدة الناقورة
محليات
00:29
"الاخبار": توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية
محليات
00:29
"الاخبار": توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية
محليات
05:31
بالفيديو - حادثة مفجعة .. وفاة طفل في طرابلس جراء احتراق سيارة كان بداخلها
محليات
05:31
بالفيديو - حادثة مفجعة .. وفاة طفل في طرابلس جراء احتراق سيارة كان بداخلها
محليات
05:13
بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها
محليات
05:13
بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024