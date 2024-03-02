الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
15:43
"علقت بالهواء" فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها
15:31
الشوكولاتة على الريق... هل هي مزاجًا رائعًا أم "مصيبة" لصحتك؟
15:00
ماريو باسيل يعلق: كنت مفكر المرأة بتنمحن شوي بتاخد شو ما بدها ولكن..!
14:30
ماريو باسيل يتحدث بتأثر عن والده العسكري: كان في هيبة للدولة واليوم عايشين بمزرعة
نشرات الطقس
النشرة الجوية 02-03-2024
2024-03-02 | 12:54
A-
A+
النشرة الجوية 02-03-2024
النشرة الجوية 02-03-2024
النشرة الجوية 02-03-2024
النشرة الجوية 02-03-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرةالجوية
02-03-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 01-03-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-03-01
النشرة الجوية 01-03-2024
2024-03-01
النشرة الجوية 01-03-2024
2024-02-29
النشرة الجوية 29-02-2024
2024-02-29
النشرة الجوية 29-02-2024
2024-02-28
النشرة الجوية 28-02-2024
النشرة الجوية 28-02-2024
2024-02-28
النشرة الجوية 28-02-2024
النشرة الجوية 28-02-2024
يحدث الآن
محليات
01:31
باسيل : الحريص على الانتصار بوجه "العدو" عليه أن يحصن نفسه في الداخل
عربي و دولي
01:27
وول ستريت جورنال: الجيش السوداني رفض طلبا من طهران لإنشاء قاعدة إيرانية على البحر الأحمر
عربي و دولي
01:26
إذاعة جيش الإحتلال: السفارة الإسرائيلية بواشنطن لن ترافق زيارة غانتس ولن تشارك بالاجتماعات السياسية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
2024-02-26
ماكرون: لا نعتزم الدخول في حرب مع الشعب الروسي
2024-01-08
سعد لمجرد يدعم دنيا بطمة بعد أزمتها: لله يفرج همك! وهي ترد
2023-11-22
وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان: أتوجه بالتعازي للشهداء في فلسطين ولبنان ولا سيما شهداء قناة الميادين
2023-10-07
الحزب القومي الاجتماعي: نبارك عملية المقاومة النوعية "طوفان الأقصى" وتوحيد الجبهات من غزة إلى الضفة وجنوب لبنان والجولان أصبح واقعاً
2023-11-30
نتنياهو يوعز بهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس
بالفيديو
بالفيديو
13:02
مقدمة النشرة المسائية 03-02-2024
12:54
النشرة الجوية 02-03-2024
2024-03-01
طوني ابو جودة يحرج يزن السيد بسؤاله وهو يرد رشا شربتجي بعشقها
2024-03-01
يزن السيد السوشيال ميديا قربتنا من الناس وزوجتي لمى ما بتفكر بالشي اللي بتحكي
2024-03-01
النشرة الجوية 01-03-2024
2024-03-01
مقدمة النشرة المسائية 01-03-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
15:11
جيش العدو الإسرائيلي: هاجمنا مبان عسكرية تابعة لحزب الله جنوب لبنان
عربي و دولي
15:11
جيش العدو الإسرائيلي: هاجمنا مبان عسكرية تابعة لحزب الله جنوب لبنان
عربي و دولي
13:15
إعلام: إسرائيل وافقت على صفقة التبادل... والكرة في ملعب حماس
عربي و دولي
13:15
إعلام: إسرائيل وافقت على صفقة التبادل... والكرة في ملعب حماس
محليات
01:57
حزب الله نعى الشهداء محمد غبريس ومصطفى سلمان وعلي قاسم
محليات
01:57
حزب الله نعى الشهداء محمد غبريس ومصطفى سلمان وعلي قاسم
محليات
02:30
فيديو للسيارة التي استهدفتها مسيّرة إسرائيلية معادية في منطقة الحمرا أول بلدة الناقورة
محليات
02:30
فيديو للسيارة التي استهدفتها مسيّرة إسرائيلية معادية في منطقة الحمرا أول بلدة الناقورة
محليات
11:01
خالد حمادة : الولايات المتحدة اتّخذت قرارها بدفع إسرائيل إلى القيام بعملية عسكرية في لبنان
محليات
11:01
خالد حمادة : الولايات المتحدة اتّخذت قرارها بدفع إسرائيل إلى القيام بعملية عسكرية في لبنان
محليات
06:24
بعد تداول صورة تزعم تصريحاً لوليد جنبلاط حول انفجار مرفأ بيروت .. التقدمي الاشتراكي: لم يصدر أي حديث بهذا المضمون
محليات
06:24
بعد تداول صورة تزعم تصريحاً لوليد جنبلاط حول انفجار مرفأ بيروت .. التقدمي الاشتراكي: لم يصدر أي حديث بهذا المضمون
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024