الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
5
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:01
بالفيديو - عروس تنفجر في وجه المأذون... فما السبب؟
07:03
حيلة لامرأة طالبت بتعويض بسبب حادث
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
2024-03-02
"علقت بالهواء" فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها
2024-03-02
الشوكولاتة على الريق... هل هي مزاجًا رائعًا أم "مصيبة" لصحتك؟
نشرات الطقس
النشرة الجوية 03-03-2024
2024-03-03 | 13:15
A-
A+
النشرة الجوية 03-03-2024
النشرة الجوية 03-03-2024
النشرة الجوية 03-03-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2024
النشرة الجوية 02-03-2024
النشرة الجوية 01-03-2024
النشرة الجوية 03-03-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة الجوية
03-03-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 02-03-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-03-02
النشرة الجوية 02-03-2024
النشرة الجوية 02-03-2024
2024-03-02
النشرة الجوية 02-03-2024
النشرة الجوية 02-03-2024
2024-03-01
النشرة الجوية 01-03-2024
2024-03-01
النشرة الجوية 01-03-2024
2024-02-29
النشرة الجوية 29-02-2024
2024-02-29
النشرة الجوية 29-02-2024
يحدث الآن
محليات
18:10
القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش
خاص الجديد
16:15
الخبير الإقتصادي انطوان فرح لـ وهلق شو: علينا البدء بالمسار الإقتصادي الإصلاحي وإن لم يحدث ذلك فلن يستطيع أحد الحصول على حقوقه
خاص الجديد
15:54
عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال لـ وهلق شو: جميع الإدارات قد علّقت إضرابها لمدة أسبوع لدراسة بعض التفاصيل بعد صدور المرسوم الحكومي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:54
جوني منيّر لـ الجديد: مصادر السفارة الاميركية أكدت ألا صحة لما يصدر من أخبار عن أن السفيرة الاميركية تريد الخروج من اللجنة الخماسية وهناك موعدٌ قريب يجمع سفراء الخماسية
2024-02-03
وزارة الخارجية العراقية: إستدعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد
07:03
حيلة لامرأة طالبت بتعويض بسبب حادث
05:34
أمل عرفة في ورطة بسبب نسرين طافش.. اليكم ما حصل
2024-02-23
قائمة روسيّة موسعة بأسماء مسؤولين ممنوعين من دخول البلاد... والسبب؟
2024-02-25
هيئة البث الإسرائيلية: صفقة التبادل تتضمن الإفراج عن 10 سجناء فلسطينيين مقابل كل محتجز
بالفيديو
بالفيديو
13:16
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2024
13:15
النشرة الجوية 03-03-2024
09:06
جوزيف أبو فاضل : "عهد ميشال عون يُكتب بأحرف من زبل"
09:05
جوزيف أبو فاضل : أنا ضد وحدة الساحات
2024-03-02
مقدمة النشرة المسائية 03-02-2024
2024-03-02
النشرة الجوية 02-03-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:04
ليل متوتر جنوباً... غارات بالصواريخ استهدفت هذه البلدات وحزب الله يرد!
محليات
15:04
ليل متوتر جنوباً... غارات بالصواريخ استهدفت هذه البلدات وحزب الله يرد!
منوعات
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
منوعات
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
محليات
13:15
عملية مسائية جديدة... ماذا أعلن حزب الله؟
محليات
13:15
عملية مسائية جديدة... ماذا أعلن حزب الله؟
منوعات
11:01
بالفيديو - عروس تنفجر في وجه المأذون... فما السبب؟
منوعات
11:01
بالفيديو - عروس تنفجر في وجه المأذون... فما السبب؟
عربي و دولي
10:13
الجامعة اللبنانية: غداً هو يوم تدريس طبيعي في كل الكليات والمعاهد والفروع
عربي و دولي
10:13
الجامعة اللبنانية: غداً هو يوم تدريس طبيعي في كل الكليات والمعاهد والفروع
عربي و دولي
10:33
بايدن يزيد الضغط بشأن غزة: "انجزوا صفقة" قبل رمضان
عربي و دولي
10:33
بايدن يزيد الضغط بشأن غزة: "انجزوا صفقة" قبل رمضان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024