النشرة الجوية 03-03-2024

جوني منيّر لـ الجديد: مصادر السفارة الاميركية أكدت ألا صحة لما يصدر من أخبار عن أن السفيرة الاميركية تريد الخروج من اللجنة الخماسية وهناك موعدٌ قريب يجمع سفراء الخماسية