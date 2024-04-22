النشرة الجوية 22-04-2024

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#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية
#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية
#الياس_المر لـ #الجديد: تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بهدف إنشاء تيار سياسي تحت اسم "حركة الجمهورية"
#الياس_المر لـ #الجديد: تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بهدف إنشاء تيار سياسي تحت اسم "حركة الجمهورية"
#الياس_المر لـ #الجديد: أطلقنا 7 مشاريع عالمية استفادت منها 197 دولة من بينها لبنان وأكثر من آمن بهذه المشاريع هي دولة الإمارات
#الياس_المر لـ #الجديد: أطلقنا 7 مشاريع عالمية استفادت منها 197 دولة من بينها لبنان وأكثر من آمن بهذه المشاريع هي دولة الإمارات
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14:52
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