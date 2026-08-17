ترامب: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز وإيران لن تمتلك سلاحاً نووياً

وجدّد التأكيد أنّه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، ولن تمتلكه أبداً، مشيراً إلى أنّ تطويرها سلاحاً نووياً سيستغرق وقتاً طويلاً بعد الضربات التي نُفّذت الصيف الماضي على منشآت نووية إيرانية.

وأضاف: " تريد التوصل إلى اتفاق، ونحن هناك لسبب واحد، هو منعها من امتلاك سلاح نووي".

وتابع: "لا أسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. يمكننا إعلان أرضاً أميركية، وهذه فكرة عظيمة، ونحن نسيطر بشكل كامل على المضيق".

وأكد ترامب أنّ "مضيق هرمز مفتوح، وأسعار تنخفض وستواصل الانخفاض، فيما تواجه إيران "، محذراً من أنّها "قد تسبّب بعض المتاعب في المضيق، مثل زرع الألغام".