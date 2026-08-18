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"هرمز أرض اميركية جديدة".. ترامب ينشر
نشر الرئيس الأميركي صورة على منصته "تروث سوشيل" لخريطة تظهر
مضيق هرمز
مشيراص الى ان "هرمز أرض اميركية جديدة".
"هرمز أرض اميركية جديدة".. ترامب ينشر
عربي و دولي
ترامب
مضيق هرمز
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وام: رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي تم خلاله بحث التعاون والعمل المشترك والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز والعودة للمفاوضات
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وام: رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي تم خلاله بحث التعاون والعمل المشترك والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز والعودة للمفاوضات
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