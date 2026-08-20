حاملة طائرات أميركية جديدة تصل إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط لتحلّ محلّ «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي أثارت ظروف العسكريين على متنها، بعد انتشارها لأشهر طويلة، انتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية الحرب على إيران، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان عبر منصة «إكس»، إن «المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات جورج واشنطن تعمل في الشرق الأوسط في إطار انتشار مجدول، بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية».