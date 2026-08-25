عودة دبلوماسيي واشنطن إلى الشرق الأوسط.. هل طُويت صفحة الحرب مع إيران؟

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أن الأميركية تستعد لإعادة دبلوماسيين أميركيين إلى السفارات في التي أُخليت قبل الحرب مع وخلالها، ما يشير إلى أن إدارة لا تتوقع عودة الأعمال العدائية الشاملة.



وبحسب وثيقة داخلية لوزارة الخارجية حصلت عليها صحيفة "ذا تايمز"، قد تبدأ هذا الأسبوع عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص تدابير الطوارئ المتخذة في البعثات الأميركية في الشرق الأوسط.



ووصف هذه التغييرات أيضاً ثلاثة مسؤولين أميركيين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، لأنهم لم يكونوا مخوّلين التحدث إلى الصحافة.