عكارة تضرب مياه الليطاني وتحذير! (شاهد الفيديو)

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً جاء فيه:

تشهد مياه نهر الليطاني في الحوض الأدنى ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة العكارة، نتيجة أعمال يقوم بها جيش في عدد من المناطق، ولا سيما في يحمر الشقيف وزوطر، ما ينعكس على نوعية المياه الواصلة إلى مشروع ري القاسمية.

ونظراً إلى ما قد تسببه هذه العكارة من تأثير على شبكات والمعدات الزراعية، ولا سيما لدى المشتركين الذين يعتمدون أنظمة الري بالتنقيط، تدعو المصلحة المزارعين والمشتركين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومراقبة المصافي والفلاتر وتنظيفها بصورة دورية تفادياً لانسداد الشبكات أو تضرر تجهيزات الري، إلى حين تحسن نوعية المياه وانخفاض مستوى العكارة.