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النشرة

مقدمة النشرة المسائية 17-08-2026

2026-08-17 | 13:28
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مقدمة النشرة المسائية 17-08-2026

المقدمة/
كلٌّ يغنّي على بَلواه.. وإنْ كَثُرَ العازِفون إلَّا أنَّ المايسترو واحد/ يُديرُ الكُرةَ الأرضية من مكتبٍ بيضاوي/ وعلى مِزاجه يُضبَطُ إيقاعُ الأزَمات/./ على هذا السُّلَّمِ المتحركِ صعوداً نحوَ قِمةِ الغضبِ الاقتصادي على إيران/ ونزولاً حتى الإعلانِ عن وجودِ قَنَواتٍ خلفية للتواصُل معَ الحرسِ الثوري/ افتَتَح الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب/ النهارَ الأول على انتهاءِ مُهلةِ الستين يوماً بإصدارٍ جديد/ طالبَ فيه إيران برفعِ الرايةِ البيضاء والاستسلام/ بعد أن وصفَ الإيرانيينَ بأنهم بارِعونَ في لعبة "البوكر"/./ هو ليس في عَجَلةٍ من أمرِه وليس لديه ايُّ جدولٍ زمني لكنه وبأسلوبِ المقامَرة عينِه يَمضِي في طريقِه نحوَ إطباقِ الحصارِ البري بعد البحري على طهران/ ولِما له من انعكاساتٍ سلبية على دولِ الطَّوْق وضِمناً الدُّبُّ الروسيّ والتِّنينُ الصيني/ فقد عَرَّجَ على سلطنة عُمان وللمرة الثانية هدَّد بقصفِها بشدة إذا وَقَفَت في طريقه/ وفي ذلك إشارةٌ إلى المفاوضاتِ الثنائيةِ الفرعية التي تُجريها السلطنةُ معَ الجُمهوريةِ الإسلامية بشأن الملاحة في مَضيق هُرمُز/./ مِلفُّ غزة لم يَسقُطْ من منشور ترامب/ فدعا الإسرائيليينَ إلى التوقفِ عن ضرب القطاع/ وهزَّ العصا بوجه بنيامين نتنياهو للمرة الثانية بإمكانيةِ دعمِ شخصٍ ما في الانتخابات الإسرائيلية/ وبالبريد العاجل الذي حمله جاريد كوشنر "الصِّهرُ المبعوث" إلى تل أبيب/ أوصَلَ الرسالةَ إلى نتنياهو بعدم وضعِ عراقيلَ أمام خُطةِ وقفِ إطلاق النار في غزة/ وإِذِ اتَّفَقَ الطرفانِ زائداً رئيسَ مجلسِ السلام في غزة نيكولاي ملادينوف/ على تشكيلِ مجموعتَيْ عملٍ بشأن القطاع/ أَبلغَ نتنياهو كوشنر بأنَّ إشكاليةَ الانتخابات تقفُ عائقاً أمام إحرازِ تقدم في الخُطة/ والمعنى في قلب ما يستَتِرُه نتنياهو بأنْ لا نيةَ لديه في تغيير الوضع القائم حتى تمريرِ قُطوعِ انتخابات الكنيست/ التي يخوضُها على أرض غزة كما على مَيدان لبنان/ حيث حَوَّلَ تلةَ علي الطاهر إلى مقرٍّ لحملتِه الانتخابية/ لكنه وحتى اللحظة لم يَنَلِ "الحاصِلَ" الأميركي على شكلِ ضوءٍ أخضرَ للتصعيد وتجدُّدِ الحربِ في جنوب لبنان/ وعلى الرابطِ العُضويّ بين الجبَهات/ فإنَّ ترامب يُمسِكُ بأولِ الخيطِ الإسرائيلي/ وحزبَ الله بيدِ إيران كجهازِ الريموت كونترول تتحكمُ بقراراته/ وما بينَهما فالحالُ ستبقى على حالها/ ولبنان يُسيّرُ أمورَه بالتي هي أحسن/ فحَدَّد خِيارَه الأول بالتمديد لقوات اليونفيل وإلَّا فاعتمادُ صيغةٍ تَضمَنُ استمرارَ وجودِ قواتٍ دولية يكونُ جُزءاً منها/ وذلك خلال التحيةِ التي وجَّهها رئيسُ الجمهورية جوزاف عون للمبادرةِ النيابية والعريضةِ الداعية إلى التمديدِ للقوات الدولية/ وأمام وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان/ قال عون إن إسرائيل لن تتمكنَ من تحقيق أهدافِها عبر استخدام القوةِ العسكرية والتدميرِ وقتلِ الأبرياء/ وإذ أكد التزامَ لبنان بتطبيق اتفاقِ الإطار كاملاً وعَقَدَ الرِّهانَ على الولايات المتحدة لتطبيقِه/ فقد حَضَر الاتفاقُ الإطاري بين الجنرالَين رودولف هيكل وجوزيف كليرفيلد وفي اللقاء جرى البحثُ بالتطوراتِ في الجنوب والترتيباتِ الأمنية والصعوباتِ التي يواجهُها الجيشُ خلال تنفيذِ مَهماتِه وفي مقدَّمِها استمرارُ الاعتداءاتِ الإسرائيلية وأعمالِ التجريفِ والتدمير من قِبل الاحتلالِ الإسرائيلي/ انتهتِ المعزوفةُ ليبقى مصيرُ لبنانَ معلَّقاً بين تِشرينَين/ تِشرين نتنياهو الأول/ وتِشرين ترامب الثاني/ وبَعدَهُما لكلِّ حادثٍ حديث.
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