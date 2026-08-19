مقدمة النشرة المسائية 19-08-2026

بين العواصمِ الغربية، والرسائلِ السياسيةِ المتبادَلة، يتنقّلُ المِلفُّ اللبنانيُّ الساخن.. جنوبٌ مُشتعِل، ومفاوضاتٌ متعثّرة، ومحاولاتٌ متكرّرة لإحداثِ خرقٍ قد يَفتحُ بابَ التسوية/ وفيما تبدو منشغِلةً برسمِ حدودٍ بالنار، أكثرَ من انشغالِها بترسيمِ حدودِ التفاوض/ وبينما تتحوّلُ تلة علي الطاهر إلى ورقةٍ سياسيةٍ وعسكرية، يسعى بنيامين نتنياهو إلى توظيفِها في معركتِه الانتخابية/ فإنَّ عين التينة أَخرَجَت سلاحَ الطروحاتِ المباشِرة/ وأَرسَلَت على جَناحِ مجموعةِ العملِ الاميركية من اجل طرحاً مكتَمِلَ الاوصاف/ عاقِدَةً الرِّهانَ على الرئيسِ دونالد ترامب/ الوحيدِ الذي باستطاعتِه الزامُ اسرائيلَ بإنهاءِ حربِها والانسحابِ الى الحدودِ الدَّولية في الحنوب/ وعندئذٍ يَضمَنُ الرئيس بري انتشاراً فورياً للجيشِ اللبناني في منطقة جنوب الليطاني وانْ يكونَ القوةَ الوحيدةَ الحافِظةَ للامن والذي وحدَه يملِكُ السلاحَ في تلك المنطقة/ والتي من حقِّ اهلِها العودةُ اليها واعادةُ اعمارِها/ وجّهَ رئيسُ المجلس سلاحَه التفاوضي مباشَرةً الى الراعي الاميركي/ وتحدَّثَ السفير ادوارد غابريال عن طرحٍ يتعلقُ بتلة علي الطاهر ناقِلاً عن بري أنه اذا وافَقَ الاسرائيليونَ على انْ يتولى الجيشُ اللبناني السيطرةَ على المنطقة بهدف منعِ اسرائيل من إحداثِ دمارٍ واسعِ النطاق/ سيبذُلُ قُصارَى جَهدِه للتواصُلِ مباشَرةً معَ حزبِ وإقناعِه بقَبول الاتفاق/./ بري أَدلى بما لديه/ والسفير غابريال وعَدَ بإيصال التصريحاتِ الى صانِعي القرار/ وعند هذه النُّقطةِ تبدو واشنطن أمامَ مَهمةِ إنقاذِ المفاوضاتِ من تحت ضغط النار/ في الوقت الذي يبدو فيه المَيدانُ لا يَنتظِرُ الدبلوماسية/./على هذا التوقيتِ الدقيق/ يبدأ رئيسُ الجمهورية جوزف عون زيارتَه الى ايطاليا/ وهي ثلاثيةُ الأبعادِ لأنَّ روما تَستضيفُ مفاوضاتِ تنفيذِ اطارِ العمل الثلاثي ومن ضِمنِها آليةُ التحقق/ ولانها مهتمةٌ بمرحلةِ ما بعدَ اليونيفل وتقومُ ايضاً بسلسلةِ اتصالاتٍ معَ مختلِفِ الجهاتِ المهتمة بلبنان/ اما زيارةُ الفاتيكان وبحَسَبِ مصدرٍ رسمي للجديد/ فإنها تندرجُ ضِمنَ التنسيقِ معَ الدبلوماسيةِ الفاتيكانيةِ العاملة بهدوءٍ وصمتٍ من واشنطن الى الشرقِ الاوسط/./ وضِمنَ الحاضِنةِ الاوروبية ايضاً/ اتتِ الرسالةُ الفرنسيةُ المتضمِّنة دعوةَ لبنانَ الى اجتماعٍ تحضيري يُعقَدُ في السابعَ عَشَرَ من ايلولَ المقبل تمهيداً للمؤتمرِ الدولي لدعم القواتِ المسلحة وقوى الامن الداخلي/./ وبين روما وباريس وارضِ الجنوب/ باتتِ المعادَلةُ على شكلِ سِباقٍ محموم بين طاولاتِ التفاوض والدعم وبين مَيدانٍ يريدُ رسمَ حدودِ الدبلوماسيةِ والجَوْلاتِ التفاوضيةِ تحت سقفِ النار/./ ومن الحدودِ اللبنانيةِ المتقلِّبة الى الوضعِ الاقليمي المتوتّر/ حيث كادت غارةٌ إسرائيلية على مطار ابو الظهور العسكري في ادلب/ أن تَفتحَ جبهةً معَ تركيا/ وقد اعتبر المبعوثُ الاميركي توم باراك انَّ المنطقةَ كانت على بُعدِ خُطوةٍ واحدة من مواجَهةٍ عسكريةٍ مباشِرة بين اسرائيل وتركيا/ وتحذيرُ باراك لا يتوقفُ عند حدودِ الغارة/ فالمسألةُ ابعدُ من ضربةٍ اسرائيلية في الى احتمالِ اندلاعِ مواجَهةٍ قد يُشعِلُها خطأٌ واحد في الحسابات/ ضِمنَ فضاءٍ تتقاطَعُ فيه الطائراتُ والمصالحُ والنفوذ.