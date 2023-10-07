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أعلى وسام رياضي لنجل رئيس الشيشان في سنّ 19 عاماً

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أعلى وسام رياضي لنجل رئيس الشيشان في سنّ 19 عاماً
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رياضات متنوعة

2023-10-07 | 04:23
أعلى وسام رياضي لنجل رئيس الشيشان في سنّ 19 عاماً

أعلى وسام رياضي في بطولات الفنون القتالية المختلطة

نال آدم، نجل رئيس جمهورية الشيشان رمضنان قديروف، أعلى وسام رياضي في بطولات الفنون القتالية المختلطة في بلاده، وتوّج بطلاً للجمهورية.
وكتب وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف على تطبيق تليغرام "أخي العزيز .. حصل آدم رمضانوفيتش قديروف على وسام بطل جمهورية الشيشان، الجميع يعرفه كشاب شجاع، مخلص لمسار جده الأكبر ويمثل سلالته بجدارة".
وكتب نائب مجلس الدوما آدم ديليمخانوف على تليغرام، أن آدم قديروف، البالغ من العمر 19 عاماً، حقق عددا من الانتصارات المشرقة في بطولات الفنون القتالية المختلطة المرموقة، وبينها المركز الأول في المنافسة الداخلية في البطولة المفتوحة العاشرة للرماية التكتيكية بين الوحدات الأمنية.

أعلى وسام رياضي لنجل رئيس الشيشان في سنّ 19 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

جمهورية الشيشان

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