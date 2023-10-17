غاب عن جنازة ابنه سعيا وراء مجد كأس العالم

غاب نجم فيجي، جوسوا تويسوفا، عن جنازة ابنه سعيا وراء مجد كأس العالم للرجبي، وقد يكون اللاعب الأكثر إثارة في البطولة.وتصدر تويسوفا عناوين الصحف، بعد أن علم بالأخبار المفجعة، بأن ابنه البالغ من العمر سبع سنوات قد توفي، بعد معركة طويلة مع مرض غير محدد، وذلك قبل ساعات فقط من مواجهة فيجي مع جورجيا في بوردو.قرر تويسوفا، البالغ من العمر 29 عاما، الذي يطلق عليه زملاؤه لقب "البلدوزر البشري" و "الحافلة"، البقاء في فرنسا مع منتخب بلاده وخوض المباراة، تاركاً لوالده مسؤولية الاستعدادات للجنازة.كوفيء تويسوفا بالفوز (17-12) على جورجيا، بعد الخسارة أمام ويلز (26-32) والفوز على استراليا (22-15) والخسارة غير ذات القيمة أمام البرتغال (23-24)، وحلول فيجي وصيفة في المجموعة الثالثة خلف ويلز، قبل أن تخرج من ربع النهائي أمام إنجلترا (10-24).